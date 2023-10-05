В Тюмени в продаже появилась сербская Plazma

Пока продукция компании Bambi представлена только в двух гипермаркетах — сетях «Магнит» и «ОКей». Стоимость 150-граммовой упаковки бисквитов составляет 99 рублей, 75-граммовую пачку можно купить в пределах 59 рублей, печенье с добавками в виде орехов и шоколада стоит 169 рублей со скидкой.