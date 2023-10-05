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В Тюмени в продаже появилась сербская Plazma

В Тюмени в продаже появилась сербская Plazma

5 октября 2023, 04:10
Фото: ВК группа "Калининский район. Тюмень"
На прилавках тюменских магазинов появилось известное печенье из Сербии Plazma. Бисквиты поступили в продажу после ребрендинига тюменской «Плазмы» и ее переименование в «Тюменочку».

Пока продукция компании Bambi представлена только в двух гипермаркетах — сетях «Магнит» и «ОКей». Стоимость 150-граммовой упаковки бисквитов составляет 99 рублей, 75-граммовую пачку можно купить в пределах 59 рублей, печенье с добавками в виде орехов и шоколада стоит 169 рублей со скидкой.

Тюменскую «Плазму» (в магазинах, где еще имеются остатки товара) продают за 90-147 рублей с зависимости от веса упаковки (от 170 до 220 граммов).

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Ранее «Наш Город» писал, что компания «БКК и Ко» летом этого года провела ребрендинг и переименовала знаменитое печенье «Плазма» в «Тюменочку». При этом, рецептура кондитерского изделия осталась прежней. Стоимость также не изменилась — 170-граммовая упаковка стоит около 90 рублей.

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