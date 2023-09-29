Экс-главу управы Калининского АО Тюмени отправили в колонию строгого режима

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
По материалам суда, в период с сентября 2017 года по июнь 2022 года директор ООО «Перестрой-ка» передал бывшему чиновнику взятку в виде строительных материалов и работ по их монтажу на сумму более 2 миллионов рублей.
За вознаграждение экс-глава управы обещал оказать помощь в получении муниципальных контрактов по благоустройству жилых микрорайонов областной столицы.
В итоге суд приговорил чиновника к 4 годам лишения свободы с конфискацией суммы предмета взятки в доход государства. Компанию «Перестрой-ка» оштрафовали на 25 миллионов рублей за совершение коррупционного правонарушения.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Сухомяткин находился под арестом с сентября 2022 года. В 2007 году он работал в должности заместителя руководителя управы Калининского округа. С 2017 года работал руководителем управы Восточного округа. В июне 2022 года был назначен главой управы Калининского округа.
На данный момент руководителем управы КАО назначен Олег Савчук, ранее исполнявший обязанности управы КАО. К выполнению должностных обязанностей он приступил в июне этого года.