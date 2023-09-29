nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Экс-главу управы Калининского АО Тюмени отправили в колонию строгого режима

Экс-главу управы Калининского АО Тюмени отправили в колонию строгого режима

29 сентября 2023, 03:59
Фото: 1MI
Экс-руководителя управы Калининского административного округа Александра Сухомяткина, осужденного за взяточничество, отправили в колонию строгого режима на четыре года. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

По материалам суда, в период с сентября 2017 года по июнь 2022 года директор ООО «Перестрой-ка» передал бывшему чиновнику взятку в виде строительных материалов и работ по их монтажу на сумму более 2 миллионов рублей.

За вознаграждение экс-глава управы обещал оказать помощь в получении муниципальных контрактов по благоустройству жилых микрорайонов областной столицы.

В итоге суд приговорил чиновника к 4 годам лишения свободы с конфискацией суммы предмета взятки в доход государства. Компанию «Перестрой-ка» оштрафовали на 25 миллионов рублей за совершение коррупционного правонарушения.

Ранее «Наш Город» писал, что Александр Сухомяткин находился под арестом с сентября 2022 года. В 2007 году он работал в должности заместителя руководителя управы Калининского округа. С 2017 года работал руководителем управы Восточного округа. В июне 2022 года был назначен главой управы Калининского округа.

На данный момент руководителем управы КАО назначен Олег Савчук, ранее исполнявший обязанности управы КАО. К выполнению должностных обязанностей он приступил в июне этого года.

Читайте также:
Предварительно: взрыв в доме в Тюмени произошел не из-за газаПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 29 сентября«Кровь во мраке»: как проблема освещения тюменских дорог провоцирует трагедии
#Общество#Валентина Бурнашева#Коррупция#Новости тюмени#Взятки#Управа Калининского округа#Дела судебные
Подпишитесь
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
Сегодня, 03:12
Тарифы ЖКХ станут для тюменцев катастрофой: как сократить расходы
Сегодня, 03:17
Тюменцам повысят в октябре детские пособия и пенсии?
Сегодня, 01:17
«Новое доказательство»: дело тюменского коммуниста может быть пересмотрено в суде
Вчера, 09:41
«Капремонтом попахивает»: в тюменской школе №17 рухнул потолок
Вчера, 09:56
«Кровь во мраке»: как проблема освещения тюменских дорог провоцирует трагедии
Вчера, 10:03