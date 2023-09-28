На объездной дороге в Тюмени добавят четвертую полосу для транспорта

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Дорожные службы уже приступили к переносу ограждений дороги правее и работам по расширению проезжей части. После завершения работ будет нанесена новая разметка, которая разделит транспортные потоки автомобилей, двигающихся в прямом направлении, от тех, кто планирует заехать на развязку, сообщили в ГУС Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют расширить до четырех полос дорогу по Салаирскому тракту. Четырехполосную дорогу построят на трассе Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области.