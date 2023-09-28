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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

На Московском тракте в Тюмени станет четыре полосы движения

На объездной дороге в Тюмени добавят четвертую полосу для транспорта

28 сентября 2023, 07:49
Фото: ГУС ТО

На Московском тракте в Тюмени станет четыре полосы движения

В Тюмени на улице Московский тракт планируют расширить автодорогу до четырех полос. В настоящее время там функционируют три полосы движения.

Дорожные службы уже приступили к переносу ограждений дороги правее и работам по расширению проезжей части. После завершения работ будет нанесена новая разметка, которая разделит транспортные потоки автомобилей, двигающихся в прямом направлении, от тех, кто планирует заехать на развязку, сообщили в ГУС Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют расширить до четырех полос дорогу по Салаирскому тракту. Четырехполосную дорогу построят на трассе Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области.

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