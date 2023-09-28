На объездной дороге в Тюмени добавят четвертую полосу для транспорта

Дорожные службы уже приступили к переносу ограждений дороги правее и работам по расширению проезжей части. После завершения работ будет нанесена новая разметка, которая разделит транспортные потоки автомобилей, двигающихся в прямом направлении, от тех, кто планирует заехать на развязку, сообщили в ГУС Тюменской области.