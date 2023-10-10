Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 октября

В Заводоуковске во вторник, 10 октября, синоптики обещают дожди в утренние часы и переменную облачность в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +5…+10, в темное время суток термометры не поднимутся выше +2…+4. В течение дня ожидается ветер южного и юго-западного направлений до 4,1 м/с.