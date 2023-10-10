Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 октября

Posted Сегодня, 01:06
Published Сегодня, 01:06
Modified Сегодня, 01:06
Updated Сегодня, 01:06
В Тюмени 10 октября синоптики обещают малооблачную погоду. В течение дня будет дуть юго-западный ветер до 5,4 м/с. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут +4…+9, в вечернее время суток опустятся до +3…+4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:59, закат в 17:50, продолжительность дня 10 часов 51 минута.
В Тобольске во вторник ожидается переменная облачность, кратковременный дождь утром, юго-западный ветер с переходом на южный до 4,5 м/с. Температура воздуха составит +5…+10 в светлое время суток и +2…+3 в ночные и вечерние часы.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:49, закат в 17:38, продолжительность дня 10 часов 49 минут.
В Ялуторовске 10 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь в утренние часы и ветер юго-западного направления до 5,4 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут +5…+10, к вечеру похолодает до +3…+4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:55, закат в 17:48, продолжительность дня 10 часов 53 минуты.
В Заводоуковске во вторник, 10 октября, синоптики обещают дожди в утренние часы и переменную облачность в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +5…+10, в темное время суток термометры не поднимутся выше +2…+4. В течение дня ожидается ветер южного и юго-западного направлений до 4,1 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:54, закат в 17:47, продолжительность дня 10 часов 53 минуты.
В Ишиме во вторник, 10 октября, в течение дня вероятны кратковременные дожди, вечером осадки не ожидаются. В светлое время суток термометры покажут +8…+9, в вечерние часы температура воздуха составит +2…+4. В течение дня метеорологи обещают ветер юго-западного и юного направлений до 4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:42, закат в 17:36, продолжительность дня 10 часов 54 минуты.