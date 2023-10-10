nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:06

Published Сегодня, 01:06

Modified Сегодня, 01:06

Updated Сегодня, 01:06

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 октября

10 октября 2023, 01:06
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 10 октября, ожидаются кратковременные дожди, юго-западный ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 14 м/с и температура воздуха +5…+15 в дневные часы, -2…+3 в темное время суток.

В Тюмени 10 октября синоптики обещают малооблачную погоду. В течение дня будет дуть юго-западный ветер до 5,4 м/с. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут +4…+9, в вечернее время суток опустятся до +3…+4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:59, закат в 17:50, продолжительность дня 10 часов 51 минута.

В Тюмени подросток угнал машину и убегал на ней от ГИБДД
Узнать подробнее

В Тобольске во вторник ожидается переменная облачность, кратковременный дождь утром, юго-западный ветер с переходом на южный до 4,5 м/с. Температура воздуха составит +5…+10 в светлое время суток и +2…+3 в ночные и вечерние часы.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:49, закат в 17:38, продолжительность дня 10 часов 49 минут.

Бывший спикер гордумы Евгений Заболотный перешел на работу в ТДСК
Узнать подробнее

В Ялуторовске 10 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь в утренние часы и ветер юго-западного направления до 5,4 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут +5…+10, к вечеру похолодает до +3…+4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:55, закат в 17:48, продолжительность дня 10 часов 53 минуты.

«Прямо в люк с дрона упала бомба»: в зоне СВО погиб водитель БТР из Тюменской области
Узнать подробнее

В Заводоуковске во вторник, 10 октября, синоптики обещают дожди в утренние часы и переменную облачность в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +5…+10, в темное время суток термометры не поднимутся выше +2…+4. В течение дня ожидается ветер южного и юго-западного направлений до 4,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:54, закат в 17:47, продолжительность дня 10 часов 53 минуты.

Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия
Узнать подробнее

В Ишиме во вторник, 10 октября, в течение дня вероятны кратковременные дожди, вечером осадки не ожидаются. В светлое время суток термометры покажут +8…+9, в вечерние часы температура воздуха составит +2…+4. В течение дня метеорологи обещают ветер юго-западного и юного направлений до 4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:42, закат в 17:36, продолжительность дня 10 часов 54 минуты.

Читайте также:
Тюменская учительница собирает деньги на печать сказки о ювенальной юстиции«Росводоканал Тюмень»: что делать если из крана пошла грязная вода?В тюменской деревне во время пожара в частном доме погиб человек
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Ишимский район
Подпишитесь
Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города
Вчера, 06:59
«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома
Вчера, 07:03
«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу
Вчера, 03:37
«Сдают много крови»: тюменцы рассказали об обстановке в Израиле с места событий
Вчера, 09:04
Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия
Вчера, 06:17
«Прямо в люк с дрона упала бомба»: в зоне СВО погиб водитель БТР из Тюменской области
Вчера, 07:50