«Росводоканал Тюмень»: что делать если из крана пошла грязная вода?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:22
В случае, если из крана пошла грязная вода, нужно определить, горячая она или холодная. Для этого необходимо немного пропустить холодную воду, чтобы очистить систему от смешанной воды и оценить качество ресурса. Если холодная вода прозрачная, значит нужно позвонить в управляющую компанию. Ее специалисты проведут промывку и наладку внутридомовой системы горячего водоснабжения.
«Если из вашего крана пошла грязная холодная вода, то необходимо обратиться в управляющую компанию или в водоканал. Наши специалисты проведут промывку магистральных сетей и возьмут пробы воды на анализ для проверки в аккредитованной лаборатории», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.
Стоит отметить, что «Росводоканал Тюмень» обслуживает сети до ввода в дом, если причина вторичного загрязнения во внутренних сетях, то ее устранением также занимается управляющая компания.
Тюменский водоканал каждые сутки подает в город порядка 180 тысяч кубических метров чистой воды. Качество поставляемого ресурса контролируется на всех этапах водоподготовки, перед подачей в сеть и в распределительной сети. Все пробы воды соответствуют нормативам безопасности и качества.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.