«Росводоканал Тюмень»: что делать если из крана пошла грязная вода?

В случае, если из крана пошла грязная вода, нужно определить, горячая она или холодная. Для этого необходимо немного пропустить холодную воду, чтобы очистить систему от смешанной воды и оценить качество ресурса. Если холодная вода прозрачная, значит нужно позвонить в управляющую компанию. Ее специалисты проведут промывку и наладку внутридомовой системы горячего водоснабжения.