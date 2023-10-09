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Бывший спикер гордумы Евгений Заболотный перешел на работу в ТДСК

Бывший спикер гордумы Евгений Заболотный перешел на работу в ТДСК

9 октября 2023, 08:10
Фото: Евгений Заболотный ВК
Экс-председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный перешел на работу в «Тюменнскую домостроительную компанию». Он занял кресло заместителя генерального директора.
«Я устремлен в будущее и думаю о нем. Конечно же, слежу за тем, что происходит в зале городской думы, но мыслями я на другой работе. С сегодняшнего дня я работаю заместителем генерального директора Тюменской домостроительной компании — это крупнейшее предприятие Тюмени, более 2500 сотрудников. Мне интересно оказаться в привычной среде, — рассказал Заболотный 72.RU.

Стоит заметить, что на сайте ТДСК информация о назначении замгенерального директора Евгения Заболотного пока не появилась. Генеральным директором значится Николай Щепелин, в числе заместителей семь человек, среди которых Заболотного нет.

Ранее «Наш Город» писал, что информация о том, что Евгений Заболотный займет топовую должность в ТДСК появилась еще в апреле этого года, после того как экс-председатель гордумы сообщил о том, что не будет принимать участие в выборах-2023 в гордуму в качестве кандидата. Должность спикера он покинул 10 сентября 2023 года.

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Компания ТДСК работает на рынке Тюменской области с 1992 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений. Согласно данным Федерального казначейства, АО «ТДСК» является активным участником системы государственных закупок.

По итогам 2022 года выручка предприятия выросла на 12% до 12,7 миллиардов рублей, чистая прибыль увеличилась на 3% и достигла 3,8 миллиардов рублей.

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