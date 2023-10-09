Бывший спикер гордумы Евгений Заболотный перешел на работу в ТДСК

Ранее «Наш Город» писал, что информация о том, что Евгений Заболотный займет топовую должность в ТДСК появилась еще в апреле этого года, после того как экс-председатель гордумы сообщил о том, что не будет принимать участие в выборах-2023 в гордуму в качестве кандидата. Должность спикера он покинул 10 сентября 2023 года.