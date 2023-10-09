Новым спикером гордумы Тюмени стала экс-глава Тюменского района Светлана Иванова

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:54
На кресло спикеры городской думы были выдвинуты два кандидата: депутат по 16 избирательному округу, представитель ЛДПР Алексей Чирков и представитель «Единой России», депутат по единому избирательному округу Светлана Иванова.
За кандидатуру Ивановой проголосовали 28 из 36 присутствующих депутатов. Один бюллетень для голосования счетная комиссия думы признала недействительным.
«Готова приложить все силы, знания и опыт», — заверила новый спикер городской думы.
Напомним, Светлана Иванова работает на госслужбе с 2005 года. В 2005 по 2012 год занимала должность руководителя управления по спорту и молодежной политике Тюмени, директора городского департамента по спорту и молодежной политике.
С июня 2012 года назначена на должность первого заместителя главы администрации Тюменского муниципального района.
27 февраля 2015 года единогласным решением думы Тюменского муниципального района назначена на должность главы администрации.
Имеет звания «Отличник физической культуры и спорта РФ» (2003), «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» (2007), награждена почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы (2014), почетными грамотами, благодарственными письмами Губернатора Тюменской области и Министерства физической культуры и спорта. Кандидат педагогических наук.