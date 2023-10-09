nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Новым спикером гордумы Тюмени стала экс-глава Тюменского района Светлана Иванова

Новым спикером гордумы Тюмени стала экс-глава Тюменского района Светлана Иванова

9 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Экс-глава Тюменского района Светлана Иванова избрана на должность председателя Тюменской городской Думы. Решение принято депутатами на первом официальном заседании восьмого созыва.

На кресло спикеры городской думы были выдвинуты два кандидата: депутат по 16 избирательному округу, представитель ЛДПР Алексей Чирков и представитель «Единой России», депутат по единому избирательному округу Светлана Иванова.

За кандидатуру Ивановой проголосовали 28 из 36 присутствующих депутатов. Один бюллетень для голосования счетная комиссия думы признала недействительным.

«Готова приложить все силы, знания и опыт», — заверила новый спикер городской думы.
Глава администрации Тюменского района уходит в отставку после 8 лет работы
Узнать подробнее

Напомним, Светлана Иванова работает на госслужбе с 2005 года. В 2005 по 2012 год занимала должность руководителя управления по спорту и молодежной политике Тюмени, директора городского департамента по спорту и молодежной политике.

С июня 2012 года назначена на должность первого заместителя главы администрации Тюменского муниципального района.

27 февраля 2015 года единогласным решением думы Тюменского муниципального района назначена на должность главы администрации.

Имеет звания «Отличник физической культуры и спорта РФ» (2003), «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» (2007), награждена почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы (2014), почетными грамотами, благодарственными письмами Губернатора Тюменской области и Министерства физической культуры и спорта. Кандидат педагогических наук.

Читайте также:
Тюменцы, вылетающие из Москвы в Тюмень, не могут сдать багаж из-за массового сбояТюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучияБастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Депутаты#Тюменская городская Дума
Подпишитесь
Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города
Сегодня, 06:59
«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома
Сегодня, 07:03
«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу
Сегодня, 03:37
Пыль, стресс и зарплата 20 тысяч: сотрудники «Почты России» рассказали о работе
Вчера, 05:28
Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия
Сегодня, 06:17
Муж депутата облдумы возглавит суд, где рассматриваются все коррупционные дела
Вчера, 04:19