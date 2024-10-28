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Депутаты

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Октябрь
Экс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов
Бывшему депутату Тюменской городской Думы Андрею Киму предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов.
28 октября, 06:23
«Место женщины только дома?» Тюменский депутат резко высказалась на критику феминизма
20 октября, 10:36
«Это не русский». Тюменский депутат раскритиковала певца SHAMAN
Депутат Госдумы Ксения Горячева раскритиковала певца SHAMAN за его попытку зарегистрировать товарный бренд Я — РУСКИЙ. По ее словам, это попытка выставить россиян в негативном свете.
17 октября, 11:40
Почти 1,7 млн рублей потратят на новогодние подарки депутаты областной Думы
В этом году на поздравление сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей парламентарии получат на 100 тыс. рублей меньше
4 октября, 14:29
Нарушителям предоставят скидки: в Тюмени изменят суммы штрафов за платные парковки
В Тюменской области изменят систему начисления штрафов за нарушение правил платной парковки. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в областную думу.
1 октября, 07:11
Сентябрь
Лимит превышен! В классы в Тюмени рекомендуют принимать не более 3 детей мигрантов
20 сентября, 05:20
Неплохой аксессуар. На тюменском депутате заметили сумочку за полмиллиона рублей
На форум TNF вышел самый свет тюменской богемы. Некоторые решили показать и свои аксессуары, в частности, сумочки.
16 сентября, 13:27
Голышмановский и Заводоуковский округа лишили городского статуса
Закон об изменении статуса Голышманово и Заводоуковска приняли депутаты Тюменской областной Думы в ходе очередного заседания. Населенные пункты лишили статуса городских округов.
12 сентября, 07:02
Единый день голосования стартовал в Тюменской области
В Тюменской области в 8 часов утра открылись 113 избирательных участков. Они будут работать до 20:00. В этом году в регионе организовано 40 муниципальных избирательных кампаний.
8 сентября, 03:35
Август
Депутаты городской Думы оценили организацию летнего отдыха юных тюменцев
2 августа, 04:59
Июль
«Замедляют нас всех»: тюменский депутат ГД выступила против блокировки YouTube
Депутат Госдумы Ксения Горячева выступила против инициативы снизить скорость видеохостинга YouTube. Уроженка Тюменской области опубликовала протест против замедления и блокировки иностранной площадки в своем тг-канале.
29 июля, 05:30
При участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз
19 июля, 11:16
Продажу алкоголя в общепите хотят ограничить в Тюменской области
Ограничения будут касаться заведений, расположенных возле жилых домов. В законопроекте предусмотрены и некоторые исключения.
3 июля, 08:53
Июнь
С арестованного тюменского депутата досрочно сняли полномочия
Депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким подозревается в получении взятки. На данный момент он находится под арестом.
27 июня, 09:26
В Тюмени выбрали нового мэра
Депутаты Тюменской городской Думы сегодня выбрали нового главу администрации. Им стал мэр Тобольска Максим Афанасьев.
27 июня, 06:15
Кто претендует на кресло мэра Тюмени?
Конкурсная комиссия по выборам главы Тюмени утвердила список кандидатов на пост мэра города. На кресло руководителя администрации претендуют:
25 июня, 08:23
С передовой — во власть. На место депутата в Тобольске претендует ветеран СВО
На место в Городскую Думу Тобольска претендует ветеран зоны СВО Петр Петрович. Сейчас он до сих пор находится на передовой, но руководство готово его отпустить для подачи документов.
24 июня, 11:41
Депутат тюменской думы прогулялась в модных кроссовках. Они стоят десятки тысяч
На депутате Тюменской областной думы Галине Резяповой заметили кроссовки итальянского бренда обуви премиум-класса Premiata.
14 июня, 06:03
Нововведения в законах: в Тюменской области смогут уволить губернатора
Данную поправку тюменские депутаты приняли единогласно. Аналогичные поправки теперь касаются и других чиновников.
13 июня, 07:17
Депутата Андрея Кима отправили под домашний арест
Депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима, обвиненного в мошенничестве, отправили под домашний арест до 3 августа. Такое решение принял Ленинский районный суд города.
7 июня, 05:09

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