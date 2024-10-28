С передовой — во власть. На место депутата в Тобольске претендует ветеран СВО

На место в Городскую Думу Тобольска претендует ветеран зоны СВО Петр Петрович. Сейчас он до сих пор находится на передовой, но руководство готово его отпустить для подачи документов.