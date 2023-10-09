Тюменцы, вылетающие из Москвы в Тюмень, не могут сдать багаж из-за массового сбоя

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
На стойке приема негабаритного багажа наблюдается наибольшее скопление пассажиров. Специалисты аэропорта пытаются найти и устранить причину сбоя.
По данным онлайн табло аэропорта «Внуково», в 10:00 (Мск) должен вылететь борт авиакомпании Utair в Рощино. В настоящее время идет посадка согласно расписанию. Вылет самолета не задержан.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 7 октября, в тюменском Рощино на 13 часов был задержан вылет самолета Аэрофлот в Москву по техническим причинам.