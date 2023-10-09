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Updated Сегодня, 06:41

Тюменцы, вылетающие из Москвы в Тюмень, не могут сдать багаж из-за массового сбоя

Тюменцы, вылетающие из Москвы в Тюмень, не могут сдать багаж из-за массового сбоя

9 октября 2023, 06:39
Фото: 1MI
В аэропорту Внуково в понедельник, 9 октября, произошел сбой в работе системы обработки багажа. Багажные ленты были остановлены на всех стойках регистрации. В связи с чем пассажиры всех вылетающих рейсов не могли сдать свой багаж.
Видео: тг-канал Авиаторщина

На стойке приема негабаритного багажа наблюдается наибольшее скопление пассажиров. Специалисты аэропорта пытаются найти и устранить причину сбоя.

По данным онлайн табло аэропорта «Внуково», в 10:00 (Мск) должен вылететь борт авиакомпании Utair в Рощино. В настоящее время идет посадка согласно расписанию. Вылет самолета не задержан.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 7 октября, в тюменском Рощино на 13 часов был задержан вылет самолета Аэрофлот в Москву по техническим причинам.

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