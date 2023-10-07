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Тюменцы не могут вылететь в Москву из-за сломавшегося самолета

Тюменцы не могут вылететь в Москву из-за сломавшегося самолета

7 октября 2023, 06:48
Фото: аэропорт Рощино
В Тюмени более чем на тринадцать часов задержан вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» Тюмень — Москва. Из-за поломки воздушного судна отправка отложена с 5:25 до 18:30.
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По данным тюменской транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе 4 ребенка. Ведомство контролирует исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг.

В тюменском аэропорту «Рощино» информацию о задержке подтвердили и сообщили, что вылет рейса отложен по техническим причинам.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском «Рощино» семью с ребенком-инвалидом не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа». Тюменцам сообщили, что свободных мест осталось только четыре, тогда как на стойке регистрации пять человек, в том числе двое участников СВО.

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