Тюменцы не могут вылететь в Москву из-за сломавшегося самолета

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском «Рощино» семью с ребенком-инвалидом не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа». Тюменцам сообщили, что свободных мест осталось только четыре, тогда как на стойке регистрации пять человек, в том числе двое участников СВО.