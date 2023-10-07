Тюменцы не могут вылететь в Москву из-за сломавшегося самолета

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
По данным тюменской транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировано 117 пассажиров, в том числе 4 ребенка. Ведомство контролирует исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг.
В тюменском аэропорту «Рощино» информацию о задержке подтвердили и сообщили, что вылет рейса отложен по техническим причинам.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском «Рощино» семью с ребенком-инвалидом не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа». Тюменцам сообщили, что свободных мест осталось только четыре, тогда как на стойке регистрации пять человек, в том числе двое участников СВО.