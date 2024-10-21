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Аэропорт

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2024
Ждать 6,5 часов: задержали авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень
Рейс из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмень был задержан на шесть с половиной часов. Информация появилась на официальном сайте «Рощино».
21 октября, 11:40
Был пьян и дебоширил. В тюменском аэропорту задержали дебошира
В Тюменском Рощино задержали жителя Свердловской области, он начал скандалить и дебоширить в аэропорту, будучи пьяным.
20 сентября, 13:29
«Жуткий пожар»: горит аэропорт в Минводах, откуда должен вылететь самолет в Тюмень
В аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание. Огонь заметили очевидцы примерно в 15:50 минут по местному времени (17:50 — время тюменское).
17 мая, 13:33
Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов?
14 марта, 06:54
В Тобольске утка вывела из строя двигатель самолета «Россия»
Самолет авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт Тобольска. Причиной возвращения стала утка, которая попала в двигатель.
11 марта, 15:09
В аэропорту Тюмени сожгли зараженные семена из Узбекистана
В аэропорту Тюмени сожгли сорняк, ввезенный прибывшим пассажиром из Узбекистана. Россельхознадзор сообщает, что пассажир прибыл 1 марта 2024 года.
6 марта, 16:07
Екатерину Мизулину провожает в Тюмень певец SHAMAN. Видео
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в скором времени будет в Тюмени. Общественница записала видео из аэропорта.
22 февраля, 12:35
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Тюмени в Египет
Тюменцам предлагают долететь напрямую до Шарм-эль-Шейха. Полетная программа стартует 1 марта.
16 февраля, 07:48
В тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы четырех авиакомпаний
Задерживаются рейсы авиакомпаний «Победа», «Red Wings», «Ямал» и «Utair». В пресс-службе воздушной гавани объяснили, с чем связаны задержки.
6 февраля, 02:28
2023
На Ямале крупная компания модернизирует аэропорт за 19 миллиардов рублей
27 декабря 2023, 04:27
Придется подождать: самолет из Тюмени в Сургут вылетит с задержкой в несколько часов
Пассажирам, купившим билеты на утренний рейс Тюмень — Сургут, придется проявить терпение. Самолет вылетит с задержкой более чем в четыре часа.
22 декабря 2023, 02:15
В декабре возобновятся прямые авиарейсы между Тюменью и ЯНАО
Авиасообщение возобновится со 2 декабря. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.
29 ноября 2023, 02:11
В Тюмени экстренно сел самолет, летевший из Сочи в Курган
В тюменском аэропорту «Рощино» вынужденно приземлился самолет, летевший из Сочи в Курган. Причиной смены курса стал густой туман.
7 ноября 2023, 15:19
Трактор выехал на траекторию самолета в Тюменском аэропорту
На траекторию самолета авиакомпании Utair выехал трактор, принадлежащий службе аэропорта «Рощино». Он пересек траекторию заруливания самолета на высокой скорости, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
2 ноября 2023, 15:58
В тюменском аэропорту построят деловой центр
Авиакомпания Utair объявила о поиске подрядной организации, которая займется разработкой дизайн-проекта общественно делового центра в аэропорту «Плеханово». Соотвествующие документы опубликованы на сайте Utair.
25 октября 2023, 06:30
Популярный комик не прилетел на собственный концерт в Тюмени
17 октября 2023, 16:30
Пассажиры, вылетающие из Москвы в Тюмень, не могут сдать багаж из-за массового сбоя
9 октября 2023, 06:39
В аэропорту «Рощино» отменили рейс из Москвы
Рейс SU 1568 Москва — Тюмень, который должен был прилететь в «Рощино» 26 сентября, отменён.
25 сентября 2023, 10:44
В тюменском аэропорту «Рощино» повредили самолет стремянкой
21 сентября 2023, 08:56
Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени
Один из них почти на 5 часов.
9 августа 2023, 10:19

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