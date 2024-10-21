Придется подождать: самолет из Тюмени в Сургут вылетит с задержкой в несколько часов

Пассажирам, купившим билеты на утренний рейс Тюмень — Сургут, придется проявить терпение. Самолет вылетит с задержкой более чем в четыре часа.