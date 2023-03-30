Председатель Тюменской гордумы Заболотный отказался от участия в выборах-2023

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный отказался от участия в выборах 2023

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный примет участие в выборах в этом году только в качестве избирателя. Парламентарий не планирует подавать документы на участие в праймериз «Единой России».

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