Председатель Тюменской гордумы Заболотный отказался от участия в выборах-2023

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Об этом он сообщил сегодня журналистам по итогам заседания Тюменской городской Думы.
«В этом году пройдет несколько избирательный кампаний — выборы губернатора Тюменской области, выборы в городскую думу, довыборы в областную думу. Участие во всех этих мероприятиях приму, но в качестве избирателя», — подчеркнул Евгений Заболотный.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял пятое место в национальном рейтинге мэров по итогам трех месяцев 2023 года. В рейтинг вошли мэры 88 российских городов.