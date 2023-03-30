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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Председатель Тюменской гордумы Заболотный отказался от участия в выборах-2023

30 марта 2023, 08:31
Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный отказался от участия в выборах 2023

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный примет участие в выборах в этом году только в качестве избирателя. Парламентарий не планирует подавать документы на участие в праймериз «Единой России».
Сюжет
Тюмень

Об этом он сообщил сегодня журналистам по итогам заседания Тюменской городской Думы.

«В этом году пройдет несколько избирательный кампаний — выборы губернатора Тюменской области, выборы в городскую думу, довыборы в областную думу. Участие во всех этих мероприятиях приму, но в качестве избирателя», — подчеркнул Евгений Заболотный.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук занял пятое место в национальном рейтинге мэров по итогам трех месяцев 2023 года. В рейтинг вошли мэры 88 российских городов.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Тюменская городская Дума#Евгений Заболотный#Тюмень#Тюменская область
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