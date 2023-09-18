Глава администрации Тюменского района уходит в отставку после 8 лет работы

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Голосование пройдёт на заседании думы Тюменского муниципального района.
Светлана Иванова избиралась в гордуму Тюмени. По данным «Нашего города», в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы Тюменского района.
Стоит отметить, что Светлана Иванова занимала эту должность 8 лет. В администрации района работала с 2012 года.
Ранее «Наш город» отмечал, что больницы, школы и детские сады Тюменского района начали подключать к теплу. Здесь в ночные часы температура воздуха опускается до минусовых значений, об этом 8 сентября сообщила Светлана Иванова.