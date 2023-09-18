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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Глава администрации Тюменского района уходит в отставку после 8 лет работы

Глава администрации Тюменского района уходит в отставку после 8 лет работы

18 сентября 2023, 11:26
Фото: 1MI
Заявление главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой об уходе в отставку будет рассмотрено 18 сентября.

Голосование пройдёт на заседании думы Тюменского муниципального района.

Светлана Иванова избиралась в гордуму Тюмени. По данным «Нашего города», в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы Тюменского района.

Фото: Сайт администрации Тюменского райцона

Стоит отметить, что Светлана Иванова занимала эту должность 8 лет. В администрации района работала с 2012 года.

Ранее «Наш город» отмечал, что больницы, школы и детские сады Тюменского района начали подключать к теплу. Здесь в ночные часы температура воздуха опускается до минусовых значений, об этом 8 сентября сообщила Светлана Иванова.

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