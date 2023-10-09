В зоне СВО на Украине погиб водитель БТР из Тюменской области

41-летний житель деревни Уки Уватского района Радик Измайлов погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение он получил 10 сентября в ходе выполнения боевого задания. Через 9 дней, 19 сентября, ему могло исполниться 42 года.

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