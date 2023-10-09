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В зоне СВО на Украине погиб водитель БТР из Тюменской области

В зоне СВО на Украине погиб водитель БТР из Тюменской области

9 октября 2023, 07:50
Фото: 1MI
41-летний житель деревни Уки Уватского района Радик Измайлов погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение он получил 10 сентября в ходе выполнения боевого задания. Через 9 дней, 19 сентября, ему могло исполниться 42 года.
Фото: Защитники Отечества | Тюменская область

Радик Измайлов был водителем БТР, возил разведгруппу на самые сложные участки для выполнения поставленных задач.

«Радик мастерски управлял боевой машиной, постоянно уходил от обстрелов и пусков с дронов, поэтому разведчики хотели ездить только с ним. За такого асса противник назначил награду. И в один из моментов, в люк БТР с дрона была сброшена боба, которая и оборвала жизнь тюменца», — сообщили в Фонде «Защитники Отечества».

У погибшего бойца остались мама и сестра. Военный был посмертно награжден Орденом Мужества. Награду передали маме героя 2 октября.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции на Украине 22 сентября погиб уроженец Тюмени Султангири Полонкоев. В спецоперации он принимал участие с апреля 2022 года.

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