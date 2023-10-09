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Тюменская учительница собирает деньги на печать сказки о ювенальной юстиции

Тюменская учительница собирает деньги на печать сказки о ювенальной юстиции

9 октября 2023, 08:36
Фото: NEFT — Новости ХМАО-Югры
Учительница русского языка и литературы из Тюмени Кира Баженова открыла сбор денежных средств для печати первого тиража своей сказки «Защитники зайчат». Требуется 120 тысяч рублей.

В произведении тюменки из 32 страниц с картинками затронуты важные темы — произвол ювенальной юстиции и доверие детей незнакомым людям.

Несколько лет назад идеей «Защитников зайчат» с Кирой поделился ее друг, врач и многодетный отец. Он не раз замечал, что учителя и работники опеки рассказывают детям, что им можно пожаловаться на родителей. Чтобы не столкнуться с проблемами в лице опеки из-за детских обид, отец сочинил сказку для своих детей.

Произведение он начал писать сам, а Киру попросил поправить ошибки. В итоге педагог почти полностью переписала изначальный текст.

Ее приятель заявил, что от его произведения не осталось и следа, поэтому от авторства отказался. Девушка нашла художника и окончательно доработала произведение, пишет NEFT.

Ранее «Наш Город» писал, что преподаватель химии из Тюмени Алексей Русских разработал настольную игру по мотивам предмета — он решил таким образом повысить интерес к данной дисциплине. Помощь в разработке игры ему оказали представители «Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов».

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Тюменцы#Книги#Ювенальная юстиция
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