Тюменская учительница собирает деньги на печать сказки о ювенальной юстиции

Несколько лет назад идеей «Защитников зайчат» с Кирой поделился ее друг, врач и многодетный отец. Он не раз замечал, что учителя и работники опеки рассказывают детям, что им можно пожаловаться на родителей. Чтобы не столкнуться с проблемами в лице опеки из-за детских обид, отец сочинил сказку для своих детей.