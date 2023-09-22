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Учитель химии из Тюмени сделал настолку и планирует написать компьютерную игру

Учитель химии из Тюмени сделал настолку и планирует написать компьютерную игру

22 сентября 2023, 05:11
Фото: 1MI
Преподаватель химии из Тюмени Алексей Русских разработал настольную игру по мотивам своего предмета, чтобы повысить интерес к данной дисциплине.
Сюжет
Дети

Мужчина рассказал, что он несколько лет преподавал химию в школах и детских лагерях, но у детей предмет симпатию не вызывал. Так и возникла идея вовлечения ребят в процесс обучения через игру.

Сначала Алексей хотел написать игру для компьютера или смартфона, но столкнулся с множественными препятствиями, главной из которых стал код и дизайн. Поэтому остановил свой выбор на настольной игре, пишет NEFT.

"Химическая" настолка"Химическая" настолка
"Химическая" настолка
Фото: NEFT

Алексей разработал несколько вариантов игр. Довести проект до ума ему помогли представители «Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов». Молодому человеку оказали помощь в оплате услуг дизайнера, предоставили денежные средства на печать и производство уже третьей версии игры.

В настоящее время Алексей играет с учениками и друзьями в то, что получилось, дорабатывает свое творение и планирует в будущем заняться написанием компьютерного варианта игры.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Хроники», преподающая для школьников курсы роботехники, планирует выйти на рынки БРИКС и ближнего зарубежья с аналогом конструктора Lego — наборами «Роби». Аналог не уступающими по качеству зарубежному оригиналу.

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