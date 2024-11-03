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Рост цен

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Ноябрь
Неурожай, засуха и санкции: тюменские кофейни готовятся поднять цены на кофе
Стоимость кофе в тюменских кофейнях может вырасти к началу 2025 года. Причина — существенное подорожание сырья.
3 ноября, 10:58
Подорожало все. Как изменились цены за год в Тюменской области
3 ноября, 07:14
Октябрь
Хочешь музыку — плати: тюменские таксисты придумали новый вид заработка
Водители начали брать дополнительную плату с пассажиров за предоставление возможности зарядить мобильный телефон или включить музыку. Стоимость варьируется до 50 до 100 рублей.
30 октября, 04:59
Теперь только по праздникам: в Тюмени взлетели цены на красную икру
С начала года стоимость повысилась в 1,5 раза. Если еще год назад средняя цена за килограмм красной икры составляла 6 тысяч рублей, то сегодня уже практически 9 тысяч. Об этом сообщил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
26 октября, 06:14
Бьюти-мастера в Тюмени подняли цены на свои услуги
В Тюмени мастера салонов красоты повысили цены на свои услуги. В среднем подорожание составило от 300 до 500 рублей.
20 октября, 09:31
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Тюменской области побила рекорд
Цена минимального месячного набора продуктов питания на одного человека превысила 7 тысяч рублей. Кроме того, из-за плохого урожая снижение стоимости сезонных овощей было минимальным.
18 октября, 05:11
В Тюмени резко выросла стоимость бензина
За последние три месяца рост стоимости топлива составил от 1 рубля 8 копеек до 5 рублей 43 копеек.
18 октября, 03:33
Цены на «вторичку» выросли в Тюмени за год на 5,6%
По итогам третьего квартала 2024 года квадратный метр вторичного жилья подорожал на 1,1% — до 120,5 тысячи рублей. С начала года стоимость повысилась на 5,6%.
16 октября, 04:11
Средний чек на СТО Тюмени увеличился за год на 30%
С начала года размер среднего чека достиг практически 8 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики FIT SERVICE.
12 октября, 12:13
В Тюмени ветеринарные услуги подорожали с начала года на 30%
По словам участников рынка, на рост стоимости повлияли логистические проблемы и трудности с доставкой сырья, подорожание расходных материалов, а также повышение заработной платы сотрудникам.
8 октября, 05:28
Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени
Новогодние услуги аниматоров в Тюмени в этом году подорожают на 1-1,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в агентстве по организации праздников.
7 октября, 08:12
А это точно эконом-вариант? В Тюмени бюджетные автомобили подорожали до 2 млн
Дешевле 1,5-2 миллионов рублей найти новый автомобиль без пробега практически невозможно. Об этом сообщили местные автодилеры.
5 октября, 12:07
Стоимость зимней резины в Тюмени выросла до 14 тысяч рублей
За последний год зимние шины подорожали в среднем на 10%. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий.
3 октября, 04:31
Сентябрь
Плату за детский сад в Тюмени поднимут в октябре
С 1 октября размер платы за присмотр за ребенком в дошкольных учреждениях вырастет на 400 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Тюмени.
29 сентября, 07:54
Пивовары повысили цены на напитки в Тюмени из-за подорожавшего сырья и роста инфляции
В Тюмени за первую половину 2024 года стоимость пива увеличилась на 10%. На подорожание пивных напитков влияние оказали рост цен на упаковку от 7 до 8%, на транспортные услуги на 15% и поднявшийся до 6,6% уровень годовой инфляция.
25 сентября, 04:03
Цены на хлеб в Тюмени увеличились до 100 рублей
С начала этого года стоимость хлебобулочных изделий в регионе выросла до 7,9%. Наиболее подорожали сдобные изделия — с 291 до 313 рублей за килограмм. Цены на хлеб увеличились на 3,1% — с 95 до 98 рублей за килограмм, на баранки — с 207 до 2014 рублей.
20 сентября, 04:19
Прием врачей в Тюмени в частных клиниках за год подорожал на 23,5%
Платные медицинские услуги за последний год в Тюмени подорожали до 23%. Наиболее вырос в цене первичный прием у врача.
17 сентября, 03:56
Бизнес-ланчи в кафе Тюмени подорожали на 15%
Стоимость бизнес-ланчей в тюменских заведениях общепита за последние полгода повысилась на 10-15%. А за последние несколько лет с 300 до 600 рублей.
14 сентября, 06:57
Цены на сливочное масло в Тюмени резко выросли из-за его нехватки
Цены на сливочное масло в Тюменской области с начала этого года выросли на 10%. Если в начала года средняя стоимость килограмма составляла 856 рублей, то сегодня — 946 рублей.
13 сентября, 04:34
На всех желающих уже не хватает: в Тюмени наблюдается дефицит квартир под аренду
В Тюмени существенно сократилось число квартир выставленных под долгосрочную аренду. По данным аналитиков «Авито Недвижимости» число предложений в августе, несмотря на выросший перед учебным годом спрос, снизилось в областной столице на 12%.
8 сентября, 10:53

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