Тюмень вошла в десятку городов, в которых легче построить карьеру

41% отметили, что именно в этих регионах компании готовы приглашать высококлассных специалистов. Почти треть (32%) отметили наличие в выбранном городе хороших университетов и возможностей получить образование. 8% считают, что построить карьеру можно там, где низкая конкуренция среди соискателей.