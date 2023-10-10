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Тюмень вошла в десятку городов, в которых легче построить карьеру

Тюмень вошла в десятку городов, в которых легче построить карьеру

10 октября 2023, 03:41
Фото: 1MI
К таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.Ру» по результатам исследования. 8% опрошенных сообщили, что считают областную столицу городом благоприятным для построения карьеры, благодаря чему Тюмень заняла 8 место рейтинга.

При этом, большая часть россиян считает, что расти по карьерной лестнице проще в мегаполисах. Так, 70% россиян выбрали Москву, 43% проголосовали за Санкт-Петербург, а 14% назвали столицу Урала — Екатеринбург.

Также в топ-10 лучших городов для построения карьеры вошли Казань, Новосибирск, Владивосток, Нижний Новгород, Краснодар и Сочи.

«Среди основных критериев выбора городов, где проще строить карьеру, в топе — наличие большого количества производств и крупного бизнеса, так ответили 69% респондентов. Ещё 48% аргументировали свой выбор наличием в городе представительств крупных федеральных компаний, а 46% отметили присутствие международных компаний», — сообщили аналитики «Работа. Ру».

41% отметили, что именно в этих регионах компании готовы приглашать высококлассных специалистов. Почти треть (32%) отметили наличие в выбранном городе хороших университетов и возможностей получить образование. 8% считают, что построить карьеру можно там, где низкая конкуренция среди соискателей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обострился кадровый голод. Сегодня на одно предложение о работе приходится всего 3,7 резюме.

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