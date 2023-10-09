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В Тюменской области в 1,4 раза усилился кадровый голод

В Тюменской области в 1,4 раза усилился кадровый голод

9 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI
В Тюменской области за последний год кадровый голод усилился в 1,4 раза. Если еще год назад на одно предложение о работе приходилось 5,4 резюме, то сегодня всего 3,7. К такому выводу пришли по итогам исследования аналитики HeadHunter.

При этом, наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в профессиональной сфере «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,7 активных резюме. Также не хватает работников в отраслях «Розничная торговля» (2,3), «Рабочий персонал» (2,3), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,7), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,8), «Строительство, недвижимость» (2,9), «Транспорт, логистика, перевозки» (3,0), «Сельское хозяйство» (3,1), «Медицина» (3,3).

Профицит зарегистрирован в сферах Юристы» (11,1 резюме на вакансию), «Маркетинг, реклама, PR» (13,3), «Высший и средний менеджмент» (16,8), «Искусство, развлечения, массмедиа» (18,4) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (19,3).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области требуются десятки военных для службы по контракту. Размер предлагаемой заработной платы составляет более 200 тысяч рублей.

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