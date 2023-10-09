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Updated Сегодня, 07:09

В Тюменской городской Думе проголосовали за назначение главы города

Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города

9 октября 2023, 06:59
Фото: администрация Тюмени

В Тюменской городской Думе проголосовали за назначение главы города

Руслан Кухарук избран главой администрации Тюмени. Решение приняли депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва на первом заседании в понедельник, 9 октября.

Его кандидатуру поддержали единогласно все 36 депутатов. Оппонентом Руслана Кухарука был замначальника главного управления строительства области Валерий Киселев.

Отметим, участие в первом заседании Тюменской городской Думы VIII созыва принимает участие губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты тюменской гордумы выбрали нового спикера. Должность председателя заняла экс-глава Тюменского района Светлана Иванова. За нее проголосовали 28 народных избранников.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Тюменская городская Дума#Глава администрации
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