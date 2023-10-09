Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Его кандидатуру поддержали единогласно все 36 депутатов. Оппонентом Руслана Кухарука был замначальника главного управления строительства области Валерий Киселев.
Отметим, участие в первом заседании Тюменской городской Думы VIII созыва принимает участие губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты тюменской гордумы выбрали нового спикера. Должность председателя заняла экс-глава Тюменского района Светлана Иванова. За нее проголосовали 28 народных избранников.