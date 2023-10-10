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В Тюмени устроят массовую вырубку деревьев

В Тюмени устроят массовую вырубку деревьев

10 октября 2023, 04:33
Фото: 1MI
Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется вырубкой аварийных деревьев в областной столице. Работами по сносу зеленых насаждений займется ООО «Проксимо».

Подрядчик должен до 29 декабря срубить и вывезти на утилизацию более полутора тысяч аварийных лип, рябин, пихт, кедров, сосен, тополей. На эти цели из городского бюджета потратят 3 миллиона 214 тысяч рублей. Заметим, что первоначальная цена лота была выше на 1,7 миллиона рублей — 4 миллиона 984 тысячи.

В ходе торгов стоимость контракта была снижена. Всего на аукцион было подано 10 заявок.

Компания «Проксимо» работает на тюменском рынке с 2013 года. Фирма занимается демонтажом конструкций, строительством жилых и нежилых помещений, благоустройством ландшафта и т. д. Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ПРОКСИМО» является участником системы государственных закупок.

Предприятие является убыточным. По итогам 2022 года убыток составил 3,2 миллиона рублей, несмотря на выросшую на 112% прибыль в 66,8 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскритиковали проект реконструкции улицы Первомайской — для благоустройства площади могут вырубить липовую аллею.

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