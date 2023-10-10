В Тюмени устроят массовую вырубку деревьев

Подрядчик должен до 29 декабря срубить и вывезти на утилизацию более полутора тысяч аварийных лип, рябин, пихт, кедров, сосен, тополей. На эти цели из городского бюджета потратят 3 миллиона 214 тысяч рублей. Заметим, что первоначальная цена лота была выше на 1,7 миллиона рублей — 4 миллиона 984 тысячи.