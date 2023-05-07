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На всей территории Тюменской области объявлен режим ЧС

7 мая 2023, 12:41
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор ввел на всей территории Тюменской области режим ЧС

На всей территории Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обострившейся пожароопасной обстановкой. Об этом сообщил в срочном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.
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Тюмень

По его словам, ежедневно фиксируются новые очаги ландшафтных и природных пожаров. Ситуация усугубляется жаркой, сухой и ветреной погодой, из-за которой огонь распространяется за считанные секунды на сотни метров.

«Все силы и средства задействованы. Весь личный состав управления МЧС трудится на пожарах, задействовано более тысячи специалистов областной противопожарной службы, сотрудников Авиалесохраны. Привлечены дополнительно 130 пожарных-десантников из других регионов России, задействована авиация — 5 вертолетов и 1 самолет ИЛ 76. Люди работают сутками, на износ», — сообщил губернатор.

По его словам в большинстве случаев, причинами пожаров является человеческий фактор — люди сжигают траву у себя на участках, жарят шашлыки, разводят костры и т. д.

«Дорогие друзья, соблюдайте все противопожарные меры — не нужно ходить в лес, не нужно выезжать на пикники, разводить открытый огонь на своих дачных участках. А если вы видите, что ваши друзья и родственники делают это — остановите их. Только вместе мы сможем победить стихию», — подчеркнул Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным на 7 мая в регионе произошло 43 лесных пожара и более 550 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 10 тысяч гектаров.

 

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