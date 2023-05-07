На всей территории Тюменской области объявлен режим ЧС

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По его словам, ежедневно фиксируются новые очаги ландшафтных и природных пожаров. Ситуация усугубляется жаркой, сухой и ветреной погодой, из-за которой огонь распространяется за считанные секунды на сотни метров.
«Все силы и средства задействованы. Весь личный состав управления МЧС трудится на пожарах, задействовано более тысячи специалистов областной противопожарной службы, сотрудников Авиалесохраны. Привлечены дополнительно 130 пожарных-десантников из других регионов России, задействована авиация — 5 вертолетов и 1 самолет ИЛ 76. Люди работают сутками, на износ», — сообщил губернатор.
По его словам в большинстве случаев, причинами пожаров является человеческий фактор — люди сжигают траву у себя на участках, жарят шашлыки, разводят костры и т. д.
«Дорогие друзья, соблюдайте все противопожарные меры — не нужно ходить в лес, не нужно выезжать на пикники, разводить открытый огонь на своих дачных участках. А если вы видите, что ваши друзья и родственники делают это — остановите их. Только вместе мы сможем победить стихию», — подчеркнул Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным на 7 мая в регионе произошло 43 лесных пожара и более 550 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 10 тысяч гектаров.