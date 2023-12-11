«Помогите! Замерзаем!»: тюменцы массово записывают обращения к президенту Путину

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
«Владимир Владимирович, просим Вас обязать губернатора Тюменской области, главу Тюменского района решить проблему с электроснабжением. За последние несколько лет наши поселки расширились, а коммуникации не увеличили мощность. Мы в самом начале зимы столкнулись с постоянными отключениями электроэнергии — выходят из строя электроприборы, мы несем убытки. Компании, обслуживающие нас, знают об этой проблеме. Но никаких решений и действий не предпринимается», — пожаловались жители деревни Решетникова.
По словам селян, в деревне также имеются проблемы и газоснабжением — подрядная организация нарушила газопровод, в результате чего половина деревни в -40 оказалась без газа, соответственно без тепла.
Видеообращение к президенту также записали жители ДНТ «Березка-3» — здесь уже несколько дней нет света. Между тем, люди оплачивают коммунальные услуги в полном объеме, но качественную услугу не получают.
«Мы замерзаем уже неделю — отопления дома нет, температура воздуха +10, вода дома замерзает. Власти на нас не реагируют, полиция бездействует. Кроме того, председатель ДНТ открыл незаконно деревообрабатывающий цех на территории „Березки“, из-за чего в разы увеличилось потребление электроэнергии, соответственно начались проблемы», — отметили тюменцы.
Также на отсутствие света и тепла и работ по устранению данной проблемы пожаловались Владимиру Путину жители тюменского ДНТ «Виктория-1», СНТ «Русское поле», села Перевалово, микрорайона «Березняковский».
«Владимир Владимирович, просим помощи (огласки) живем в Тюмени СНТ „Русское поле“. Всю неделю морозы ниже -30, света нет или включают по 30 минут, тепла соответственно нет. У всех дети, в доме у кого-то нулевая температура. Генераторы работают сутками, чтобы хоть как-то обогреть дома. Не у всех есть возможность купить генератор и заливать бензин. За свет платим в полном объеме, но не получаем качественных услуг. При этом областные и городские власти делают вид, что у нас все хорошо», — сообщили в обращении к Путину жители «Русского поля».
«Огромная проблема с качеством электроэнергии — постоянные скачки напряжения, отключения. Вследствие чего у людей выходит из строя техника. Но счета нам выставляют регулярно. Мы уже обращались в прокуратуру, суды, ресурсоснабжающие организации. Власти нам говорят, что все держат на контроле, но ситуация с каждым годом только усугубляется — люди в -40 сидят по двое суток без тепла. А здесь живут семьи с маленькими детьми, пенсионеры, инвалиды. Владимир Владимирович, просим Вас о помощи», — обратились к президенту жители Перевалово.
Напомним, на территорию Тюменской области морозы пришли на минувшей неделе. Последствием аномально низких температур воздуха стали многочисленные коммунальные аварии. Ряд садовых обществ, коттеджные поселки, военный городок, расположенный рядом с поселком Богандинский остались без света и тепла.
Областные власти пояснили, что причиной отключения и порывов стала перегрузка сетей электроснабжения. Специалистами электросетевых компаний были проведены работы по увеличению мощности автоматических отключающих устройств и замене отдельных участков линий для повышения пропускной способности. Однако до сих пор ряд тюменских сел и садовых обществ продолжают замерзать.
Добавим, на этой неделе, 14 декабря, президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей страны.