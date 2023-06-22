Тюменская чиновница покончила с собой после приговора суда

Чиновница с данным обвинением согласна не была. Наталья тогда заявляла, что дело и доказательства ее вины сфальсифицированы. Митриковская утверждала, что в фальсификации дела задействованы несколько сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Тюменской области. По версии тюменки, это было местью за то, что она не согласилась быть информатором.