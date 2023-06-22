Тюменская чиновница покончила с собой после приговора суда

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
По данным суда, осенью 2015 года Митриковская устроилась на работу в МУП ЖКХ «Успенское», на должность экономиста-сметчика. Ее начальником был Андрей Богомолов, с которым она якобы вступила в преступный сговор.
Схема заключалась в том, чтобы оформлять договоры с администрацией Переваловского муниципального образования на оказание услуг в сфере ЖКХ, но не выполнять работы, а просто получать деньги и в будущем делить их.
Сторона обвинения утверждала, что по итогу фигуранты свой замысел выполнили. Договоры были заключены, заказчик введен в заблуждение, а деньги — почти 200 тысяч рублей, переведены на счет «Успенского». Из этой суммы Митриковская получила 25 тысяч рублей, Богомолов забрал остальное.
Чиновница с данным обвинением согласна не была. Наталья тогда заявляла, что дело и доказательства ее вины сфальсифицированы. Митриковская утверждала, что в фальсификации дела задействованы несколько сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Тюменской области. По версии тюменки, это было местью за то, что она не согласилась быть информатором.
Однако суд данные заявления во внимание не принимал. Итогового решения она не выдержала и покончила жизнь самоубийством.
Родные до сих пор борются за ее реабилитацию, а главный свидетель только сейчас признался, что оговорил погибшую.
«Митриковская не виновата. Денег я ей не передавал и сам денег не брал. Прошу прощения, что произвел оговор. До этого дела у меня было еще одно точно такое же, по которому меня осудили. У меня маленький ребенок. Я боялся, что просто посадят», — заявил Богомолов в суде.
В настоящее время процесс по делу Богомолова-Митриковской все еще продолжается, пишет Ура.Ру.
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