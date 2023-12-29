Арбитражи декабря: сговор с птицефабрикой, битва за ресторан и застройщик-банкрот

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
204 тысячи рублей пришлось заплатить ЧОП «Аврора» за сговор с птицефабрикой «Боровская». Схему сотрудничества раскрыли специалисты региональной ФАС.
Как оказалось, торги, проводимые на охрану птицефабрики были бессмысленными, так как указанный ЧОП заранее договорился с «Боровской» о том, что именно «Аврора» будет выполнять работы по охране. Как выяснили антимонопольщики, фабрика заключила контракт с охранной фирмой, как с единственным поставщиком услуг в обход проведения конкурентных процедур.
«Антимонопольное ведомство выявило наличие между птицефабрикой „Боровская“ и ЧОП „Аврора“ антиконкурентного соглашения, направленного на ограничение конкуренции на рынке охранных услуг Тюмени и Тюменского района», — пояснили в ФАС.
Однако представители «Авроры» не были согласны с выдвинутым обвинением, административным протоколом и штрафом, а потому обратились в Арбитражный суд, чтобы отстоять свою невиновность. Однако аргументы ЧОПа не смогли изменить исход дела и решение осталось прежним. Как известно, компания все же выплатила назначенный штраф.
Власти региона в этом годе приняли решение о расширении парка «Затюменский», только в ходе первого этапа работ планировалось оборудовать комплектную трансформаторную подстанцию, котельную, основное административное строение, установить опоры освещения и проложить инженерные сети. Также в парке появится теплая парковка, здание велопроката, амфитеатр и многие другие удобства.
Однако на территории, которая необходима для выполнения всех этих чудных планов находится здание ресторана русской кухни «Колокольниковъ» (Барнаульская 71/9), принадлежащее индивидуальному предпринимателю. Эта постройка и стало яблоком раздора между представителями власти и бизнесменом. Для решения проблемы департамент имущественных отношений обратился в арбитражный суд.
Как выяснилось, предприниматель шесть лет назад, в 2017 году, заключил договор аренды земельного участка и здания на десять лет с собственником, которым выступало НП «Цимлянское». Однако 2022 году эта земля была передана департаменту имущественных отношений Тюменской области и по решению суда бизнесмен должен был освободить помещение.
Но владелец ресторана до сих пор этого не сделал из-за чего на него подали еще и требование по уплате неустойки — более 400 тысяч рублей. Однако бизнесмен не согласился с требованиями властей и сейчас пытается отстоять свое право аренды. Об итогах этого разбирательства мы узнаем только в 2024 году.
АО «Сибстройсервис» в этом году уже несколько раз становилось центром судебных разбирательств. Началось все с того, что городская администрация решила прекратить сотрудничество с компанией из-за того, что та не выполнила своих обязательств по переселению и застройке частного сектора на Маяке по договору, заключенному в 2016 году.
По условиям сделки «Сибстройсервис» должен был снести и переселить 13 аварийных многоквартирных домов в течение 6 лет. Однако к 1 января 2022 года были разобраны только три таких дома. За два последних года никаких работ проведено не было из-за чего сотрудничество с компанией прекратили.
Сейчас в картотеке арбитражных дел на портале «Электронное правосудие» по меньшей мере 14 дел, в которых «Сибстройсервис» был ответчиком. В декабре судиться с компанией начала АО энергосбытовая компания «Восток», направившая в арбитражный суд 2 иска, общая сумма которых около 4,5 миллиона рублей. Хотя ранее в отношении компании уже был выдвинут иск о признании ее банкротом: в нем уже речь идет о 23 миллионах, которые «Сибстройсервис» задолжал теплоснабжающей организации.
Судьба известной во всем городе строительной компании пока остается туманной, итоги рассмотрения этих дел будут подведены в следующем году и, по мнению экспертов, закончится разбирательство может ликвидацией компании.