Арбитражи декабря: сговор с птицефабрикой, битва за ресторан и застройщик-банкрот

Но владелец ресторана до сих пор этого не сделал из-за чего на него подали еще и требование по уплате неустойки — более 400 тысяч рублей. Однако бизнесмен не согласился с требованиями властей и сейчас пытается отстоять свое право аренды. Об итогах этого разбирательства мы узнаем только в 2024 году.