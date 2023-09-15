В центре Тюмени молодые люди выкрикивали националистические лозунги у «Союза армян»

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
По данным «Нашего города», всё произошло в районе улицы Республики 31. Здесь находится «Союз армян Тюменской области». Молодые люди выкрикивали националистические лозунги и требовали, чтобы мигранты уезжали из Тюмени.
«Вышла кучка малолеток и лица закрыли. Что ж вы открыто не показываете свою позицию. Наморосили и всё», — отметил подписчик Telegram-канала «ЧС Тюмень».
Напомним, общее число мигрантов в РФ оценивается более чем в 6 млн чел. По мнению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения и участились случаи нападений на представителей правопорядка».