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Центр Тюмени

В центре Тюмени молодые люди выкрикивали националистические лозунги у «Союза армян»

15 сентября 2023, 16:30
Фото: 1MI
Центр Тюмени
В нескольких тюменских Telegram-каналах появилось видео, где 9 молодых людей выкрикивают лозунги против мигрантов.

По данным «Нашего города», всё произошло в районе улицы Республики 31. Здесь находится «Союз армян Тюменской области». Молодые люди выкрикивали националистические лозунги и требовали, чтобы мигранты уезжали из Тюмени.

В центре Тюмени выкрикивают националистические лозунги
Видео: 1MI
«Вышла кучка малолеток и лица закрыли. Что ж вы открыто не показываете свою позицию. Наморосили и всё», — отметил подписчик Telegram-канала «ЧС Тюмень».

Напомним, общее число мигрантов в РФ оценивается более чем в 6 млн чел. По мнению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения и участились случаи нападений на представителей правопорядка».

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