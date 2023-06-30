Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»

Рассказывая об апрельских арбитражах, мы упоминали, что в проверки тюменские полицейские нашли в «Студии 83» алкоголь без лицензии. Для Тюмени это, в последнее время, дело привычное. Но интересно, что по документам, компания специализируется на «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», однако сайт заведения совсем не похож на парикмахерскую, из услуг там лишь интимные массажи разных видов. Но среди выявленных нарушений — только алкоголь.