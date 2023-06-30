Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Рассказывая об апрельских арбитражах, мы упоминали, что в проверки тюменские полицейские нашли в «Студии 83» алкоголь без лицензии. Для Тюмени это, в последнее время, дело привычное. Но интересно, что по документам, компания специализируется на «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», однако сайт заведения совсем не похож на парикмахерскую, из услуг там лишь интимные массажи разных видов. Но среди выявленных нарушений — только алкоголь.
Однако, по решению арбитражного суда компанию привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компанию обязали выплатить штраф в размере 1 500 000 рублей.
«Изъятую в соответствии с протоколом изъятия от 30.03.2023 алкогольную продукцию направить на уничтожение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1027 „О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"», — говорится в постановлении судьи Коряковцевой.
Пока неизвестно, будет ли такая «интересная» компания привлечена к ответственность за другие нарушения, которые, по словам читателей издания, очевидны.
Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области обратился в арбитражный суд в связи с аварийным состоянием объекта культурного наследия «Церковь Крестовоздвиженская», объект располагается в Тобольске на улице Карла Маркса, дом 43.
Проблема в том, что у тюменцев нет права собственности на этот объект, а значит и полномочий проводить консервацию. В своем исковом заявлении члены комитета требовали обязать Росимущество организовать работы по консервации объекта в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
«Рассмотрев спор по существу, суд удовлетворил заявленные Комитетом требования, обязал Росимущество разработать проектную документацию не позднее 31 декабря 2024 года и провести на ее основе первоочередные консервационные работы», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Арбитражный суд Тюменской области смог признать банкротом компанию ООО «Магеллан», которая связана с одноименным торгово-развлекательным центром. Долги предприятия превысили 50 миллионов рублей.
Дело в суде рассматривалось еще с начала года, вместе с банкротством других нашумевших компаний — «Энки Строй» и торговый дом «Энки». Общая сумма задолженности этих трех компаний перед налоговой инспекцией превысила 1 миллиард рублей.
«С учетом размера задолженности, периода просрочки исполнения налоговых требований, суд пришел к выводу о наличии у ООО „Магеллан“ признаков банкротства, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 Закона о банкротстве. В судебном заседании установлено и подтверждено материалами дела, что должник имеет признаки несостоятельности, предусмотренные пунктом 2 статьи 3, статьями 6, 33, 230 Закона о банкротстве, суд считает, что к должнику следует применить процедуру банкротства — конкурсного производства отсутствующего должника», — указано в решении судьи Целых.
Известно, что ООО «Магеллан» работало на рынке Тюмени с 2013 года учредителем является ООО «Инвестиции», руководителем является Вардгес Мирзаханян и ООО «Дружба». Мирзаханян также является учредителем ООО «Инвестиции». Основной вид деятельности компании — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Данные о финансовой отчетности у компании отсутствуют. Последняя опубликованная отчетность имеется лишь за 2018 год. Тогда выручка ООО составила 80,8 миллионов рублей, чистая прибыль 42 тысячи рублей.
В арбитражных судах РФ ранее были рассмотрены 6 судебных дел с участием ООО «Магеллан», во всех компания выступала в роли ответчика.