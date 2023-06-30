nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Изображение материала

Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»

30 июня 2023, 07:46
Фото: 1MI
Арбитражи июня: выгнали киргиза, изъяли «электронки» на 2,6 млн и падение «Магеллана»

Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»

Июнь в Арбитражном суде Тюменской области прошел ярко и контрастно. В залах рассматривали дела, и дело эротического салона, и вопрос консервации тобольской церкви.
Сюжет
Суд

1,5 миллиона за алкоголь в храме похоти

Фото: 1MI

Рассказывая об апрельских арбитражах, мы упоминали, что в проверки тюменские полицейские нашли в «Студии 83» алкоголь без лицензии. Для Тюмени это, в последнее время, дело привычное. Но интересно, что по документам, компания специализируется на «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», однако сайт заведения совсем не похож на парикмахерскую, из услуг там лишь интимные массажи разных видов. Но среди выявленных нарушений — только алкоголь.

Однако, по решению арбитражного суда компанию привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компанию обязали выплатить штраф в размере 1 500 000 рублей.

«Изъятую в соответствии с протоколом изъятия от 30.03.2023 алкогольную продукцию направить на уничтожение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1027 „О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"», — говорится в постановлении судьи Коряковцевой.

Пока неизвестно, будет ли такая «интересная» компания привлечена к ответственность за другие нарушения, которые, по словам читателей издания, очевидны.

Привели Росимущество к тобольскому храму

Фото: 1MI

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области обратился в арбитражный суд в связи с аварийным состоянием объекта культурного наследия «Церковь Крестовоздвиженская», объект располагается в Тобольске на улице Карла Маркса, дом 43.

Проблема в том, что у тюменцев нет права собственности на этот объект, а значит и полномочий проводить консервацию. В своем исковом заявлении члены комитета требовали обязать Росимущество организовать работы по консервации объекта в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

«Рассмотрев спор по существу, суд удовлетворил заявленные Комитетом требования, обязал Росимущество разработать проектную документацию не позднее 31 декабря 2024 года и провести на ее основе первоочередные консервационные работы», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Последняя битва «Магеллана»

Фото: 1MI

Арбитражный суд Тюменской области смог признать банкротом компанию ООО «Магеллан», которая связана с одноименным торгово-развлекательным центром. Долги предприятия превысили 50 миллионов рублей.

Дело в суде рассматривалось еще с начала года, вместе с банкротством других нашумевших компаний — «Энки Строй» и торговый дом «Энки». Общая сумма задолженности этих трех компаний перед налоговой инспекцией превысила 1 миллиард рублей.

«С учетом размера задолженности, периода просрочки исполнения налоговых требований, суд пришел к выводу о наличии у ООО „Магеллан“ признаков банкротства, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 Закона о банкротстве. В судебном заседании установлено и подтверждено материалами дела, что должник имеет признаки несостоятельности, предусмотренные пунктом 2 статьи 3, статьями 6, 33, 230 Закона о банкротстве, суд считает, что к должнику следует применить процедуру банкротства — конкурсного производства отсутствующего должника», — указано в решении судьи Целых.

Известно, что ООО «Магеллан» работало на рынке Тюмени с 2013 года учредителем является ООО «Инвестиции», руководителем является Вардгес Мирзаханян и ООО «Дружба». Мирзаханян также является учредителем ООО «Инвестиции». Основной вид деятельности компании — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Данные о финансовой отчетности у компании отсутствуют. Последняя опубликованная отчетность имеется лишь за 2018 год. Тогда выручка ООО составила 80,8 миллионов рублей, чистая прибыль 42 тысячи рублей.

В арбитражных судах РФ ранее были рассмотрены 6 судебных дел с участием ООО «Магеллан», во всех компания выступала в роли ответчика.

#Алиса Вернер#Арбитраж#Арбитражный суд#Арбитражный суд Тюменской области#Банкротство#Суд#Тюменская область#Спарк
Подпишитесь
«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
Вчера, 10:34
Жара возвращается: какая погода ждет тюменцев в июле
Сегодня, 07:45
Собираемся на пляж: тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах
Сегодня, 05:28
Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля
Сегодня, 06:05
Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП
Сегодня, 06:28