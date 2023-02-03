В Тюмени экс-полицейскому вынесли приговор за стрельбу в человека. Видео

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сегодня суд выслушал последнее слово Павла Москвина. Он отрицает свою вину, указывая на то, что в его карабине была пуля, которая не могла оставить осколков в мозге. По его версии стрелял в человека кто-то другой.
Суд назначил Павлу Москвину наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Прокурор запрашивал 8 месяцев лишения свободы. Тюменец выплатит пострадавшему 450 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что экс-полицейский, стрелявший в человека, отрицает свою причастность к преступлению.