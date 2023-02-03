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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Тюмени экс-полицейскому вынесли приговор за стрельбу в человека. Видео

3 февраля 2023, 11:06

Тюменский суд вынес приговор экс-полицейскому за выстрел в человека. Видео

Тюменский суд вынес решение по делу экс-полицейского Павла Москвина. По данным корреспондента «Нашего города», его приговорили к 6 месяцам ограничения свободы, он подстрелил человека в лесу.
Сюжет
Суд
Видео: 1MI

Сегодня суд выслушал последнее слово Павла Москвина. Он отрицает свою вину, указывая на то, что в его карабине была пуля, которая не могла оставить осколков в мозге. По его версии стрелял в человека кто-то другой.

Суд назначил Павлу Москвину наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Прокурор запрашивал 8 месяцев лишения свободы. Тюменец выплатит пострадавшему 450 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что экс-полицейский, стрелявший в человека, отрицает свою причастность к преступлению.

Экс-полицейский, стрелявший в человека, отрицает свою причастность к преступлению
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