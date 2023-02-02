«Наказали по-минимуму»: подробности дела Павла Шадрина

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Тюменцы вынесением такого приговора возмущены — они считают, что бывший следователь, который позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения и мчался на высокой скорости, что и повлекло гибель двух человек, должен получить максимальный срок, предусмотренный санкцией статьи — 15 лет тюрьмы.
24 ноября 2021 года после распития алкоголя в одном из городских заведений, Шадрин сел за руль своего BMW и помчал по объездной. Очевидцы происшествия отмечали, что скорость была очень высокой. А потому двое дорожных рабочих, чистивших отбойник, не успели среагировать. Их тела буквально разорвало автомобилем майора юстиции. Конечность одного из них осталась в салоне автомобиля Шадрина.
«Я считаю что он сожалеет лишь о том, что ему в ту ночь не удалось отмазаться. Носителями погон плевать на людей», — делится мнением с «Нашим городом» тюменец.
Адвокат Шадрина заявляла, что закон для всех един и должность ее подзащитного не должна повлиять на окончательный приговор. Однако у горожан иное мнение — они согласны с прокурором, которая в ходе прений заявила, что подсудимый опорочил честь сотрудников правоохранительных органов и подорвал доверие в ним.
«Погоны и звания — это честь ответственность. А потому за совершения тяжкого преступления человеком в погонах его нужно наказывать по максимум и пожизненно запрещать работать в органах», — считает тюменец.
Но, по решению суда, Шадрин будет лишен права управлять транспортными средствами лишь на 2 года и 10 месяцев, также Ленинский районный суд лишил Павла Шадрина специального звания «Майор юстиции», но о запрете занимать должности в правоохранительных органах судья не говорил.
Горожане негативно отреагировали на видеозапись с последним словом Шадрина, где он сообщает о своих сожалениях, касательно совершенного преступления. Одной из главных причин недоверия стала информация о том, что в день происшествия Шадрин просил друзей, находившихся с ним в автомобиле, взять вину на себя.
При избрании меры пресечения для бывшего следователя, прокурор сообщала о том, что один из пассажиров BMW Шадрина сразу заявил следователям о том, что его просили «спасти» товарища. Он также сообщил, что опасается воздействия подсудимого, в связи с его положением.
Вдобавок многие опасались связей подсудимого, один из свидетелей и сын одного из погибших высказались за жесткую меру пресечения, опасаясь давления со стороны «знакомых» майора юстиции.
«А потом нам его адвокат говорит, что он сразу признал вину и помогал следствию. Конечно, когда других путей уже не было. Я не верю ему. Будь у него возможность спихнуть вину на другого — он бы так и сделал. И никаких „мук совести“ он бы не испытывал», — считает тюменка.
Однако в суде признание вины и содействие следствию сочли смягчающими обстоятельствами. К ним также причислили наличие у Шадрина малолетней дочери.
Защищая Шадрина, его адвокат упомянула, что в ходе расследования, проводимого трудовой инспекцией, выяснилось, что «рабочие ДРСУ-2» Павел Колчанов и Вадим Морозов не были связаны с работодателем трудовыми отношениями — с ними не заключили договор.
Однако адвокат трактовала это в пользу Шадрина, мол, фактически они не дорожные рабочие, а пешеходы, незаконно выбежавшие на проезжую часть. Но этот факт можно трактовать более буквально — руководство ДРСУ-2 допустило до дорожных работ людей, не объяснив им технику безопасности, не проведя инструктаж и даже не заключив договор. Но после всего этого учреждение отделалось штрафом.