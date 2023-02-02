«Наказали по-минимуму»: подробности дела Павла Шадрина

Однако адвокат трактовала это в пользу Шадрина, мол, фактически они не дорожные рабочие, а пешеходы, незаконно выбежавшие на проезжую часть. Но этот факт можно трактовать более буквально — руководство ДРСУ-2 допустило до дорожных работ людей, не объяснив им технику безопасности, не проведя инструктаж и даже не заключив договор. Но после всего этого учреждение отделалось штрафом.