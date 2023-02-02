nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

«Наказали по-минимуму»: подробности дела Павла Шадрина

2 февраля 2023, 11:20
Фото: nashgorod.ru

Насмерть сбившего двух дорожных рабочих майора СК отправили в колонию на 9 лет

Санкция статьи, по которой обвинили Павла Шадрина предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Судья приговорил экс-майора СК к 9 годам, а значит виновник смертельного ДТП отделался практически минимальным сроком.
Сюжет
Суд

Мало досталось

Тюменцы вынесением такого приговора возмущены — они считают, что бывший следователь, который позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения и мчался на высокой скорости, что и повлекло гибель двух человек, должен получить максимальный срок, предусмотренный санкцией статьи — 15 лет тюрьмы.

24 ноября 2021 года после распития алкоголя в одном из городских заведений, Шадрин сел за руль своего BMW и помчал по объездной. Очевидцы происшествия отмечали, что скорость была очень высокой. А потому двое дорожных рабочих, чистивших отбойник, не успели среагировать. Их тела буквально разорвало автомобилем майора юстиции. Конечность одного из них осталась в салоне автомобиля Шадрина.

Делом пьяного водителя на БМВ, насмерть сбившего дорожных рабочих, занимаются в СК
Узнать подробнее
«Я считаю что он сожалеет лишь о том, что ему в ту ночь не удалось отмазаться. Носителями погон плевать на людей», — делится мнением с «Нашим городом» тюменец.

Адвокат Шадрина заявляла, что закон для всех един и должность ее подзащитного не должна повлиять на окончательный приговор. Однако у горожан иное мнение — они согласны с прокурором, которая в ходе прений заявила, что подсудимый опорочил честь сотрудников правоохранительных органов и подорвал доверие в ним.

«Погоны и звания — это честь ответственность. А потому за совершения тяжкого преступления человеком в погонах его нужно наказывать по максимум и пожизненно запрещать работать в органах», — считает тюменец.

Но, по решению суда, Шадрин будет лишен права управлять транспортными средствами лишь на 2 года и 10 месяцев, также Ленинский районный суд лишил Павла Шадрина специального звания «Майор юстиции», но о запрете занимать должности в правоохранительных органах судья не говорил.

Фото: nashgorod.ru
«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
Узнать подробнее

Вину признал сразу. Ну, почти…

Горожане негативно отреагировали на видеозапись с последним словом Шадрина, где он сообщает о своих сожалениях, касательно совершенного преступления. Одной из главных причин недоверия стала информация о том, что в день происшествия Шадрин просил друзей, находившихся с ним в автомобиле, взять вину на себя.

При избрании меры пресечения для бывшего следователя, прокурор сообщала о том, что один из пассажиров BMW Шадрина сразу заявил следователям о том, что его просили «спасти» товарища. Он также сообщил, что опасается воздействия подсудимого, в связи с его положением. 

Вдобавок многие опасались связей подсудимого, один из свидетелей и сын одного из погибших высказались за жесткую меру пресечения, опасаясь давления со стороны «знакомых» майора юстиции.

«А потом нам его адвокат говорит, что он сразу признал вину и помогал следствию. Конечно, когда других путей уже не было. Я не верю ему. Будь у него возможность спихнуть вину на другого — он бы так и сделал. И никаких „мук совести“ он бы не испытывал», — считает тюменка.

Однако в суде признание вины и содействие следствию сочли смягчающими обстоятельствами. К ним также причислили наличие у Шадрина малолетней дочери.

Фото: nashgorod.ru

Жертвы ДТП и работодателя

Защищая Шадрина, его адвокат упомянула, что в ходе расследования, проводимого трудовой инспекцией, выяснилось, что «рабочие ДРСУ-2» Павел Колчанов и Вадим Морозов не были связаны с работодателем трудовыми отношениями — с ними не заключили договор.

Однако адвокат трактовала это в пользу Шадрина, мол, фактически они не дорожные рабочие, а пешеходы, незаконно выбежавшие на проезжую часть. Но этот факт можно трактовать более буквально — руководство ДРСУ-2 допустило до дорожных работ людей, не объяснив им технику безопасности, не проведя инструктаж и даже не заключив договор. Но после всего этого учреждение отделалось штрафом.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Суд#Наказание#Жалоба#Авария#ДТП#Тюмень#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Жалобы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дела судебные#Правонарушения
Подпишитесь
Систему распознавания лиц установят в школах Тюмени
Сегодня, 10:30
Мужчина выпал из окна дома на Геологоразведчиков в Тюмени
Сегодня, 10:16
Ялуторовский молокозавод выпустил 209 тонн молока из сырья неизвестного происхождения
Сегодня, 12:26
Квартиры подешевели в Тюмени
Сегодня, 08:58
При строительстве дороги в ЯНАО украли 7,5 млн рублей. Кражу раскрыла Тюменская ФСБ
Сегодня, 08:31