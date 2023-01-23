За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Необходимо установить, откуда у 98 водителей региона появились запоминающиеся автомобильные номера. Если выяснится, что они были куплены у нынешнего руководителя ГИБДД по Тюменской области, то ему будет грозить тюремный срок.
Ранее бывший начальник управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев был осуждён в 2018 году за махинации с красивыми номерами.
«Наш город» уже рассказывал о том, что начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера подозревают в выдаче красивых номеров.