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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров

Сегодня, 06:21
Фото: nashgorod.ru

В течение последних двух лет тюменцы купили 98 «красивых» номеров

Источник «Нашего города» сообщает, что первые итоги проверки УМВД по Тюменской области показали, что 98 архивных номеров было выдано «по заказу» за 2021 и 2022 годы. Теперь обладателей номеров, по типу 001, возможно, будут опрашивать.
Сюжет
Тюмень

Необходимо установить, откуда у 98 водителей региона появились запоминающиеся автомобильные номера. Если выяснится, что они были куплены у нынешнего руководителя ГИБДД по Тюменской области, то ему будет грозить тюремный срок.

Ранее бывший начальник управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев был осуждён в 2018 году за махинации с красивыми номерами.

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«Наш город» уже рассказывал о том, что начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера подозревают в выдаче красивых номеров. 

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