За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров

Необходимо установить, откуда у 98 водителей региона появились запоминающиеся автомобильные номера. Если выяснится, что они были куплены у нынешнего руководителя ГИБДД по Тюменской области, то ему будет грозить тюремный срок.



Ранее бывший начальник управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев был осуждён в 2018 году за махинации с красивыми номерами.