Тюменцы спасли тонущую в реке Тура собаку

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В конечном итоге местные жители добрались до пса и с помощью веревок вытащили из ледяной воды.
«Собаку вытащили. В руки не далась — ушла на другой берег. Там лежит с другими собаками», — сообщила Инна К. в группе «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на перекрестке улиц Заозерной и Красноармейской из-за удара током погиб пони. Животное было на прогулке вместе с хозяйкой. Девушка не пострадала.