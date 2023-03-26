Тюменцы спасли тонущую в реке Тура собаку

Тюменцы спасли тонущего в реке пса

Неравнодушные жители Тюмени спасли тонущего пса. Животное попало в полынью на реке Тура в районе ЖК «Правобережный». По словам очевидцев, в МЧС вызволять собаку отказались — животное в течение двух часов боролось за жизнь.

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