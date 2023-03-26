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Тюменцы спасли тонущую в реке Тура собаку

26 марта 2023, 10:01
Фото: АНО Группа помощи животным "Солнышко" г. Тюмень

Тюменцы спасли тонущего в реке пса

Неравнодушные жители Тюмени спасли тонущего пса. Животное попало в полынью на реке Тура в районе ЖК «Правобережный». По словам очевидцев, в МЧС вызволять собаку отказались — животное в течение двух часов боролось за жизнь.
Сюжет
Тюмень

В конечном итоге местные жители добрались до пса и с помощью веревок вытащили из ледяной воды.

«Собаку вытащили. В руки не далась — ушла на другой берег. Там лежит с другими собаками», — сообщила Инна К. в группе «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на перекрестке улиц Заозерной и Красноармейской из-за удара током погиб пони. Животное было на прогулке вместе с хозяйкой. Девушка не пострадала.

#Общество#Новости тюмени#Река Тура#Лед#Собака#Происшествия#Тюменцы#МЧС#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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