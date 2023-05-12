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«Может ты меня сразу застрелишь»: убийцу младенца приговорили к 20 годам колонии

12 мая 2023, 08:11
Фото: nashgorod.ru
Тюменца Вячеслава Фисенко отправили на 20 года в колонию за убийство дочери

Тюменца Вячеслава Фисенко отправили на 20 лет в колонию за убийство 5-месячной дочери

Сегодня в Тюменском областном суде вынесли приговор Вячеславу Фисенко, он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 21 октября 2022 года Фисенко жестоко избил свою сожительницу и их 5-месячную дочь. Девочка скончалась в отделении реанимации.
Сюжет
Суд

Убийца ожидал меньшего срока

По совокупности совершенных преступлений, Вячеслава Фисенко отправили в колонию строгого режима на 20 лет.

«В рамках расследования уголовного дела следователем были проведены проверки показаний на месте, проведена очная ставка, допрошен ряд лиц, назначено и проведено 9 экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебно-психиатрическая», — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
Вячеславу Фисенко зачитывают приговор Вячеславу Фисенко зачитывают приговор
Вячеславу Фисенко зачитывают приговор
Фото: nashgorod.ru

Также после отбывания срока в тюрьме Фисенко будет ограничен с свободе на 1 год и 6 месяцев. Ему будет запрещено покидать место жительства и он будет обязан регулярно отмечаться у сотрудников правоохранительных органов.

«Осужденный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „в“, „д“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью — прим. ред.), пункту „а“ части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц — прим. ред.). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет с ограничением свободы на 1 год и 6 месяев», — добавил прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Денис Щеглов.
Прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Денис Щеглов.Прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Денис Щеглов.
Прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Денис Щеглов.
Фото: nashgorod.ru

Срок возмутил Фисенко. Еще в ходе прений, когда прокурор запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 24 года в колонии строгого режима, он обратился в государственному обвинителю с фразой: «может ты меня сразу расстреляешь?».

Сегодня на оглашении приговора он еще грубее вел себя с журналистами, на вопрос о своем наказании от выругался: «я тебя сейчас е**ну, понял, урод. Уберите их всех отсюда».

В ходе судебных заседаний Фисенко вел себя дерзко.В ходе судебных заседаний Фисенко вел себя дерзко.
В ходе судебных заседаний Фисенко вел себя дерзко.
Фото: nashgorod.ru

Что произошло 21 октября 2022 года в доме Фисенко

В ходе прений прокурор рассказала о результатах допросов свидетелей и участников происшествия, из которых сложилась полная картина того рокового дня.

В 23:35 в службу 112 поступило сообщение от сожительницы Фисенко, с которой у них общий ребенок. Она сообщила, что ее избивают и в доме находится грудной ребенок. На месте сотрудников полиции встретил Фисенко, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Со второго этаже дома №65 на улице Оренбургской раздался крик женщины — «Я здесь».

Ранее, как выяснили следователи, Фисенко, после многолетней завязки, вернулся к алкоголю и распивал дома пиво. Он жил с двумя сожительницами: матерью 5-месячной дочки и с бывшей девушкой, с которой ранее совместно проживал 11 лет. На почве любовного треугольника часто возникали скандалы, а 21 октября масло в огонь подлил срыв Фисенко на алкоголь.

«В ходе ссоры Фисенко нанес женщине около 5 ударов по голове и телу кулаками и ногами. Он толкнул ее в стену, от чего потерпевшая упала. От криков на 2 этаже заплакал ребенок и женщина попыталась подняться к нему. Фисенко ударил ее кочергой по спине, он продолжил избиение и на 2 этаже. Фисенко, обратив внимание на крики ребенка, сказал: „пусть ни тебе и ни мне“. После чего он ударил дочь три раза кочергой по голове», — рассказала прокурор.

Также Фисенко схватил младенцы за руку и ног, поднял и с силой бросил на пол — девочка перестала плакать и подавать признаки жизни. К этому моменту на 2 этаж поднялась вторая сожительница, которая в слезах кричала, что мужчина убил собственного ребенка. Разозлившись, Фисенко сказал, что убьет и ее, после чего ударил женщину по лицу. Опасаясь за свою жизнь, она убежала на 1 этаж.

Мужчина попытался сделать 5-месячной девочке искусственное дыхание, но результата это не дало. Тогда он взял девочку и вынес на улицу, закинув ее на крышу пристроя в одной пеленке. Тогда, а улице уже установилась минусовая температура.

Когда на месте прибыли сотрудники полиции, Фисенко и его вторая сожительницы сказали, что ничего не знают о ребенке. С козырька малышку сняли полицейские, укутавшие ее в одеяло. Позже ребенка забрали влачи, но в отделении реанимации девочка скончалась. Это был первый и долгожданный ребенок ее матери.

Фисенко старался скрыть лицо от представителей СМИ.Фисенко старался скрыть лицо от представителей СМИ.
Фисенко старался скрыть лицо от представителей СМИ.
Фото: nashgorod.ru

Замуж за убийцу

С Фисенко сняли обвинение за угрозу убийством, заявление о котором написала вторая сожительница. Прокуратура просила признать Фисенко виновным и по этой статье, однако суд, на основании примирения сторон, прекратил производство по делу.  

Несмотря на произошедшее, женщина отозвала свое заявление и попросила приостановить производство по делу. Адвокат в ходе прений заявил, что она и Фисенко собираются вступить в брак.

#Алиса Вернер#Приговор#Суд#Убийство#Убийство малолетнего#Покушение на убийство#Убийство новорожденного ребенка#Угроза убийством#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюменская область
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