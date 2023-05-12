«Может ты меня сразу застрелишь»: убийцу младенца приговорили к 20 годам колонии

Также Фисенко схватил младенцы за руку и ног, поднял и с силой бросил на пол — девочка перестала плакать и подавать признаки жизни. К этому моменту на 2 этаж поднялась вторая сожительница, которая в слезах кричала, что мужчина убил собственного ребенка. Разозлившись, Фисенко сказал, что убьет и ее, после чего ударил женщину по лицу. Опасаясь за свою жизнь, она убежала на 1 этаж.