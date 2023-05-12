«Может ты меня сразу застрелишь»: убийцу младенца приговорили к 20 годам колонии

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По совокупности совершенных преступлений, Вячеслава Фисенко отправили в колонию строгого режима на 20 лет.
«В рамках расследования уголовного дела следователем были проведены проверки показаний на месте, проведена очная ставка, допрошен ряд лиц, назначено и проведено 9 экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебно-психиатрическая», — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
Также после отбывания срока в тюрьме Фисенко будет ограничен с свободе на 1 год и 6 месяцев. Ему будет запрещено покидать место жительства и он будет обязан регулярно отмечаться у сотрудников правоохранительных органов.
«Осужденный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „в“, „д“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью — прим. ред.), пункту „а“ части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц — прим. ред.). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет с ограничением свободы на 1 год и 6 месяев», — добавил прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Денис Щеглов.
Срок возмутил Фисенко. Еще в ходе прений, когда прокурор запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 24 года в колонии строгого режима, он обратился в государственному обвинителю с фразой: «может ты меня сразу расстреляешь?».
Сегодня на оглашении приговора он еще грубее вел себя с журналистами, на вопрос о своем наказании от выругался: «я тебя сейчас е**ну, понял, урод. Уберите их всех отсюда».
В ходе прений прокурор рассказала о результатах допросов свидетелей и участников происшествия, из которых сложилась полная картина того рокового дня.
В 23:35 в службу 112 поступило сообщение от сожительницы Фисенко, с которой у них общий ребенок. Она сообщила, что ее избивают и в доме находится грудной ребенок. На месте сотрудников полиции встретил Фисенко, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Со второго этаже дома №65 на улице Оренбургской раздался крик женщины — «Я здесь».
Ранее, как выяснили следователи, Фисенко, после многолетней завязки, вернулся к алкоголю и распивал дома пиво. Он жил с двумя сожительницами: матерью 5-месячной дочки и с бывшей девушкой, с которой ранее совместно проживал 11 лет. На почве любовного треугольника часто возникали скандалы, а 21 октября масло в огонь подлил срыв Фисенко на алкоголь.
«В ходе ссоры Фисенко нанес женщине около 5 ударов по голове и телу кулаками и ногами. Он толкнул ее в стену, от чего потерпевшая упала. От криков на 2 этаже заплакал ребенок и женщина попыталась подняться к нему. Фисенко ударил ее кочергой по спине, он продолжил избиение и на 2 этаже. Фисенко, обратив внимание на крики ребенка, сказал: „пусть ни тебе и ни мне“. После чего он ударил дочь три раза кочергой по голове», — рассказала прокурор.
Также Фисенко схватил младенцы за руку и ног, поднял и с силой бросил на пол — девочка перестала плакать и подавать признаки жизни. К этому моменту на 2 этаж поднялась вторая сожительница, которая в слезах кричала, что мужчина убил собственного ребенка. Разозлившись, Фисенко сказал, что убьет и ее, после чего ударил женщину по лицу. Опасаясь за свою жизнь, она убежала на 1 этаж.
Мужчина попытался сделать 5-месячной девочке искусственное дыхание, но результата это не дало. Тогда он взял девочку и вынес на улицу, закинув ее на крышу пристроя в одной пеленке. Тогда, а улице уже установилась минусовая температура.
Когда на месте прибыли сотрудники полиции, Фисенко и его вторая сожительницы сказали, что ничего не знают о ребенке. С козырька малышку сняли полицейские, укутавшие ее в одеяло. Позже ребенка забрали влачи, но в отделении реанимации девочка скончалась. Это был первый и долгожданный ребенок ее матери.
С Фисенко сняли обвинение за угрозу убийством, заявление о котором написала вторая сожительница. Прокуратура просила признать Фисенко виновным и по этой статье, однако суд, на основании примирения сторон, прекратил производство по делу.
Несмотря на произошедшее, женщина отозвала свое заявление и попросила приостановить производство по делу. Адвокат в ходе прений заявил, что она и Фисенко собираются вступить в брак.