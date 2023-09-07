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В Тюменской области сменился глава УМВД

Теперь официально: начальник УМВД по Тюменской области Коломиец уволен с должности

7 сентября 2023, 06:14
Фото: тг-канал Наше ЛукоМоорьЕ

В Тюменской области сменился глава УМВД

Глава тюменского УМВД Леонид Коломиец ушел в отставку. С официального сайта МВД России по Тюменской области информация о Коломийце уже убрана. Врио начальника областного УМВД назначен Вячеслав Шуляк, ранее занимавший должность заместителя начальника.
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Полиция
«Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Тюменской области, полковник полиции Шуляк Вячеслав Анатольевич», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области.

Информация об увольнении Коломийца и членов его команды начала муссироваться в тюменских СМИ в конце августа этого года. Сообщалось, что в ближайшее время главный полицейский Тюменской области подаст рапорт об увольнении, а вместе с Коломийцем должности в УМВД покинут также начальник УБЭП и ПК УМВД Росси по Тюменской области Алексей Похиленко и замначальника УМВД Максим Ежов.

Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку
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Сообщалось, что Похиленко в настоящее время находится в отпуске, после которого сразу напишет рапорт об увольнении. Что касается Ежова, то подтвержденной информации о его предстоящей отставки нет — на официальном сайте УМВД по Тюменской области указано, что Максимм Ежов продолжает работу в должности замначальника полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что руководитель тюменской ГИБДД Андрей Миллер опроверг слухи о своем увольнении. Глава Госавтоинспекции заявил, что увольняться в ближайшее время не планирует.

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