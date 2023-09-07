Теперь официально: начальник УМВД по Тюменской области Коломиец уволен с должности

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 07:45
«Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Тюменской области, полковник полиции Шуляк Вячеслав Анатольевич», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области.
Информация об увольнении Коломийца и членов его команды начала муссироваться в тюменских СМИ в конце августа этого года. Сообщалось, что в ближайшее время главный полицейский Тюменской области подаст рапорт об увольнении, а вместе с Коломийцем должности в УМВД покинут также начальник УБЭП и ПК УМВД Росси по Тюменской области Алексей Похиленко и замначальника УМВД Максим Ежов.
Сообщалось, что Похиленко в настоящее время находится в отпуске, после которого сразу напишет рапорт об увольнении. Что касается Ежова, то подтвержденной информации о его предстоящей отставки нет — на официальном сайте УМВД по Тюменской области указано, что Максимм Ежов продолжает работу в должности замначальника полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что руководитель тюменской ГИБДД Андрей Миллер опроверг слухи о своем увольнении. Глава Госавтоинспекции заявил, что увольняться в ближайшее время не планирует.