Теперь официально: начальник УМВД по Тюменской области Коломиец уволен с должности

Информация об увольнении Коломийца и членов его команды начала муссироваться в тюменских СМИ в конце августа этого года. Сообщалось, что в ближайшее время главный полицейский Тюменской области подаст рапорт об увольнении, а вместе с Коломийцем должности в УМВД покинут также начальник УБЭП и ПК УМВД Росси по Тюменской области Алексей Похиленко и замначальника УМВД Максим Ежов.