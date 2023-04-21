«Страшно возвращаться домой»: как после ЧП живут тюменцы на Обдорской

Однако они умолчали, что в компанию уже многократно поступали жалобы на состояние балконов от застройщика. На вопрос об этом, главный инженер лишь сказал, что все они приняты в работу. Но люди, отправлявшие обращения, говорят, что после общения с представителями УК ничего не меняется, а потому готовят новые обращения — в высшие инстанции.