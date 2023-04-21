«Страшно возвращаться домой»: как после ЧП живут тюменцы на Обдорской

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
С 18-го апреля каждый прохожий обращает внимание на балкон 3 этажа дома №7 на улице Обдорской. Поваленные кирпичи и полуразрушенный балкон весьма заметны. Бабушка, собирающиеся вечерами на лавочках уже построили десятки сценариев, которые могли привести к падению мужчины и обрушению кирпичной кладки. Оставим расследование прокуратуре, которая уже занимается этим вопросом. Но ответим на главный вопрос сердобольных пенсионерок — пострадавшего перевели из отделения реанимации в профильное, ему стало чуть лучше, но пока состояние средней тяжести.
Обычно жители дома №7 весьма неряшливы, у основания дома тысячи «бычков» — людям лень заводить пепельницы и чистить их. А бедный дворник потом бегает и старается собрать мусор, чтобы местные не накатали жалобу.
Но с 18-го апреля новых окурков практически не появлялось, сейчас редко можно заметить курящего человека на балконе — всем стало страшно. На следующий день после происшествия можно было наблюдать, как люди массово стали убирать крупногабаритный хлам с балконов. Люди со старыми креслами и поломанной бытовой техникой встречались в подъездах с курильщиками, которые теперь выходят из квартиры, чтобы исполнить зов вредной привычки.
Жалобы на многочисленные трещины и сколы в квартирах стали главной темой обсуждения у местных. И нам в редакцию поступило множество сообщений от жителей домов, которые рассказывали о том, что давно борются за решение проблемы со состоянием дома, которому нет и 10 лет.
Много жалоб было адресовано местной управляющей компании «СибЭнергоСервис». В случае с ЧП 18-го апреля, сотрудники повели себя грамотно, они активно выходили на связь со СМИ и жителями. Но намеками они указывали, что в случившемся виноват застройщик — «Запсибгазпром» и его обязательно привлекут к ответственности за случившееся.
Однако они умолчали, что в компанию уже многократно поступали жалобы на состояние балконов от застройщика. На вопрос об этом, главный инженер лишь сказал, что все они приняты в работу. Но люди, отправлявшие обращения, говорят, что после общения с представителями УК ничего не меняется, а потому готовят новые обращения — в высшие инстанции.
В этом доме, как и в нескольких соседних, квартиры выдавались северянам, это специализированная застройка для 2,5 тысяч семей в рамках программ переселения в Тюмень жителей ЯНАО. Контракт на реализацию программы выиграл «Запсибгазпром», что неудивительно, учитывая, что конкурс проводил «Фонд жилищного строительства ЯНАО», где компания пользуется особым почетом.
Не особо понятно почему фирма, которая специализируется на газификации вдруг стала заниматься строительство многоквартирников, но фонду видимо, виднее.
И так в «Ямальском» и «Ямальском-2» значительные площади стали выдаваться почетным труженикам ЯНАО. Так в доме № 7 на улице Обдорской квартиры получила значительная часть учителей одной из школ Нового Уренгоя. Под девизом «дареному коню в зубы не смотрят» получатели бесплатного жилья, не особо заморачивались в оценке качества выполненных строительных работ. Подкупало то, что застройщик даже обои поклеил и линолеум положил, мол, приезжайте — заезжайте.
Кстати, сейчас однокомнатная квартира здесь стоит около 4 миллионов рублей, двушка — 5 миллионов. Еще в год постройки обозначалось, что район «очень перспективный».
Большая часть ямальцев в Тюмень (где зарплата у учителей значительно ниже) переезжать не особо хотели, а потому стали продавать жилье или переписывать его на детей и внуков. А потому сейчас нельзя сказать, что программа была реализована успешно. Чего нельзя сказать и о конструкции дома.
Стоит уточнить, что я — житель одной из квартир в доме №7 на улице Обдорской. И многие детали здешних помещений очень смущают, хотя, как уже упоминалось «дареному коню…».
В 2-комнатной квартире в каждой комнате есть стена, на которой имеется «недоколонна», это такой выпирающий элемент высотою от пола до потолка и шириной сантиметров в 20. Он необходим для рельефа на фасаде дома? Нет, эти дома — прямоугольные коробки. там проходят инженерные сети? Тоже мимо.
Ответа на этот вопрос пока нет, но вопрос задает каждый гость, замечающий этот «дизайнерский» и максимально непрактичный элемент. Хотите поставить к стене шкаф? Неа, «колонна» не позволит. Полки и тумбы сюда тоже встать не смогут. Но это самый безобидный минус квартиры.
Перейдем к самому актуальному — балкону. Уточню, что в домах по 16 этажей, а потому к этому вопросу застройщик должен был подойти ну уж очень внимательно. В частности из-за того, что половина балконов располагаются с внешней стороны дома, в которую регулярно бьется ветер, так как здание стоит на окраине.
Местные жители постоянно жалуются, что при сильных порывах ветра, балкон начинает пошатываться, ощущение это специфическое и крайне пугающее. Это один ряд кирпичей, с уже очень «песочной» бетонной кладкой. У основание кладки постоянно приходится убирать крошку, которая постепенно покидает пространство между кирпичами.
Многие нынешние собственники дополнительно его укрепляют и поступают правильно. Одним из вариантов укрепления служит застекление. Одни рабочие, кстати отказались ставить окна на балконе 12-го этажа, сославшись на «неудовлетворительную конструкцию балкона», тогда хотелось сетовать на непрофессионализм, но сейчас все встает на свои места.
Но есть и минус, при внесении изменений в конструкцию балкона, с застройщика снимается ответственность за его состояние. А значит, если с 16-го этажа упадет балкон, винить в этом будут собственника. С этой мыслью теперь и засыпают жители дома от «Запсибгазпрома».
Пока на сайтах по продаже недвижимости нет завала объявлений по продаже квартир в домах этого застройщика, однако даже бабушки на лавочках задумались о переезде и продажи квадратных метров в доме.