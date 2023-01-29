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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Стало известно, как нашли пропавшую в Тюмени семилетнюю школьницу

29 января 2023, 10:38
Фото: 1MI

Стало известно, как нашли пропавшую в Тюмени 7-летнюю девочку

Стали известны подробности истории с пропажей 7-летней тюменской школьницы. По словам источников, в тот день ребенок поссорился с мамой и решил уйти из дома.
Сюжет
Тюмень

Первоклассница пришла из школы домой, собрала вещи и отправилась к своему отцу, которых живет отдельно. Но поскольку он был на работе, дожидаться его пришлось у соседки. Там, кстати, ее и обнаружили сотрудники полиции.

Школьница увидела подъехавшего на машине отца и вышла в подъезд. Ее встретили сотрудники правоохранительных органов и передали папе, пишет Аиф-Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что семилетняя девочка пропала в пятницу, 27 января. Поисками ребенка занялись сотрудники полиции, волонтеры. Сообщение с ориентировкой школьницы разместили все городские интернет-паблики. Ребенка нашли за шесть часов.

В Тюмени пропавшего три недели назад мужчину нашли мертвым
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Школьники#Родители#Поиск человека#Тюменская область#Тюмень
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