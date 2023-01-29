Стало известно, как нашли пропавшую в Тюмени семилетнюю школьницу

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Первоклассница пришла из школы домой, собрала вещи и отправилась к своему отцу, которых живет отдельно. Но поскольку он был на работе, дожидаться его пришлось у соседки. Там, кстати, ее и обнаружили сотрудники полиции.
Школьница увидела подъехавшего на машине отца и вышла в подъезд. Ее встретили сотрудники правоохранительных органов и передали папе, пишет Аиф-Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что семилетняя девочка пропала в пятницу, 27 января. Поисками ребенка занялись сотрудники полиции, волонтеры. Сообщение с ориентировкой школьницы разместили все городские интернет-паблики. Ребенка нашли за шесть часов.