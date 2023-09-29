«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство

Ответчик хоть на заседание не явился, но направил в суд бумагу, в которой было указано, что указанный объект недвижимости муниципальной собственностью не является и в реестре муниципальной собственности не значится. Доказательств того, что жители «Червишевского» не владели квартирой непрерывно или не несли бремя его содержания ответчик не предоставил.