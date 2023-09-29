«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Зимой 2020–2021 года городская администрация в лице «Службы заказчика КАО» складировала снег на полигоне в районе Воронинских горок. После этого специалисты Роспотребнадзора сделали замеры, экспертиза показала, что в этой зоне отмечается загрязнении почвы нефтепродуктами и хлоридами — норма была превышена в 48 и 7,3 раза соответственно. Полагая, что такой существенный вред экологии, оцененный в 4,9 млн рублей, нанесла городская администрация, Роспотребнадзор обратился в суд.
«По мнению Роспотребнадзора, причиненный природе ущерб составил 4 981 977 рублей. Возник он якобы в результате хозяйственной деятельности в виде складирования снега от уборки улиц», — объясняют в объединенной пресс-службе судебной системы.
Однако возник вопрос к причинно-следственной связи, ибо экспертиза, подтверждающая факт загрязнения почвы, не может подтверждать факт того, что вред был нанесен именно из-за складирования снега. В ходе долгих судебных разбирательств, представителям надзорного ведомства так и не удалось доказать причастность ответчика к нанесению ущерба, а потому средства за нанесение вреда экологии взыскать не удалось.
72,9 квадратных метра смогли отсудить у городской администрации жители ТСЖ «Червишевский». На заседании разбирались кому принадлежит квартира №50, расположенная на 3-ем этаже жилого дома 35 по улице Червишевский тракт. Жители ТСЖ мотивировали свое право собственности на квартиру тем, что они владеют указанным имуществом, как собственным, более двадцати лет подряд, в связи с чем имеют право на приобретение вышеуказанного имущества в силу приобретательной давности.
Ответчик хоть на заседание не явился, но направил в суд бумагу, в которой было указано, что указанный объект недвижимости муниципальной собственностью не является и в реестре муниципальной собственности не значится. Доказательств того, что жители «Червишевского» не владели квартирой непрерывно или не несли бремя его содержания ответчик не предоставил.
«Признать право собственности Товарищества собственников недвижимости „Червишевский“ в силу приобретательной давности на квартиру №50, общей площадью 72,9 кв.м», — сообщается в решении арбитражного суда Тюменской области.
Решение уже вступило в законную силу. А юрист Игорь Шадрин напоминает, что по аналогичной схеме многие жители региона могут приватизировать жилье на основании приобретательной давности. Суд в таких делах очень часто встает на сторону истца.
С начала года тюменская налоговая поражает своей активной работой. Не обошлось без града исков о банкротстве и в этом месяце. Только за 25 сентября межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области подала 78 исков к различным организациям региона.
В частности иск подан против ООО «ВЛК», предприятие 15 лет занимается производством топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки. Обороты компании рухнули ещё в 2020 году на 85%, выручка организации составляла 34 млн рублей в год. Компания выполнила 16 госконтрактов, основным покупателем их продукции был ИК-6 УФСИН России по Тюменской Области. Должником также оказался гаражный кооперативов «Домостроитель-1», он был основан ещё в 1970-х годах в СССР.
Также был подан иск о банкротстве скандального тюменского застройщика «Северный Квартал», который я с 2018 года строит жилой комплекс на Тимофея Чаркова, но сроки постоянно сдвигаются, хотя в то же время выручка компании за 2022 год составила почти 30 млн рублей.
Но и это еще не все, налоговики также требуют у ООО «Евростройсервис» и ООО «Строймонтаж» погасить долги по обязательным платежам. Однако стоит отметить, что дела по банкротству могут рассматриваться годами и представителям ФНС далеко не всегда удается добиться недостающих выплат в бюджет.