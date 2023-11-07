«Протест, товарищи!»: в Тюмени вопреки запрету отметили годовщину Великого Октября

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Published Сегодня, 08:10
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Сегодня многочисленную группу коммунистов заменили на площади Борцов Революции, которая для коммунистов является законным местом. Однако это локация стала конечной точкой шествия коммунистов, которое проходит в Тюмени каждый год. Сегодня шествующие начали свой путь от «Геолога» и проследовали по тротуару нечётной стороны улицы Республики до Центральной площади к памятнику В. И. Ленину.
По словам главы тюменского РКПР Александра Черепанова, такой маршрут не требует согласования с властями. Ведь ранее, когда коммунисты направляли официальную просьбу о шествии с флагами, им в городской администрации отказали.
«Администрация города Тюмени в очередной раз отказала в согласовании проведения демонстрации и митинга 7 ноября 2023 года в честь 106-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Хотя эту годовщину Великого Октября мы встречаем на крутом повороте истории», — сообщил Александр Черепанов.
Однако, как ранее сообщала руководитель регионального отделения партии КПРФ Тамара Казанцева, в этом году КПРФ подала в администрацию Тюмени два уведомления: на проведения шествия и митинга на площади Центральной. Один из ответов все же был положительным, он касался митинга на площади Борцов Революции. На Центральной площади запланировано другое мероприятие — без флагов. А потому для шествия коммунистам пришлось идти по пешеходной зоне.
Стоит отметить, что шествие в честь 130-й годовщины для Александра Черепанова закончилось возбуждением уголовного дела. Его обвинили в избиении сотрудника полиции. Это дело в суде рассматривали дважды и оба приговора были обвинительными, однако в первый раз адвокату Черепанова удалось оспорить судебное решение. Есть также вероятность того, что также произойдет и в этот раз.
«Мы подали апелляцию и она будет рассмотрена. Готовимся доказывать невиновность Александра Черепанова, у нас на то есть веские основания», — говорит Павел Русаков, адвокат Александра Черепанова.
В невиновности лидера РКПР убеждены практически все коммунисты, участвовавшие в шествии, тему ареста Черепанова они многократно поднимали на встрече. Многие тюменские коммунисты уверены в том, что его обвинение, это «давление свыше» и прессинг коммунистического сообщества.
Ранее «Наш город» сообщал о том, почему и как для Александра Черепанова во второй раз прозвучал обвинительный приговор по делу об избиении подполковника полиции Вячеслава Волковицкого.