«Протест, товарищи!»: в Тюмени вопреки запрету отметили годовщину Великого Октября

Однако, как ранее сообщала руководитель регионального отделения партии КПРФ Тамара Казанцева, в этом году КПРФ подала в администрацию Тюмени два уведомления: на проведения шествия и митинга на площади Центральной. Один из ответов все же был положительным, он касался митинга на площади Борцов Революции. На Центральной площади запланировано другое мероприятие — без флагов. А потому для шествия коммунистам пришлось идти по пешеходной зоне.