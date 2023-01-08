Стали известны подробности взрыва в тюменском автосервисе

«Вызов поступил в 2:20. Прибытие бригады скорой помощи в 2:33. Обращений за медицинской помощью не было», — рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в автосервисе на улице ММС сегодня ночью произошел взрыв газового оборудования в одной из машин. Здание СТО полностью разрушено, пострадали соседние дома — там выбиты стекла.
Местные жители в настоящее время пытаются утеплить их с помощью фанеры и прочих подручных материалов. На месте происшествия организован оперативный штаб, работают дознаватели. Устанавливаются причины произошедшего.