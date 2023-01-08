Стали известны подробности взрыва в тюменском автосервисе

В Тюмени взорвалось здание автосервиса

Тюменские медики рассказали о взрыве газового баллона в здании автосервиса на улице Буровиков, 33. Информация о происшествии поступило на станцию скорой помощи в 2:20. Бригада врачей прибыла на место ЧП спустя тринадцать минут. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

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