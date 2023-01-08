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Стали известны подробности взрыва в тюменском автосервисе

Сегодня, 05:46
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени взорвалось здание автосервиса

Тюменские медики рассказали о взрыве газового баллона в здании автосервиса на улице Буровиков, 33. Информация о происшествии поступило на станцию скорой помощи в 2:20. Бригада врачей прибыла на место ЧП спустя тринадцать минут. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.
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Тюмень
«Вызов поступил в 2:20. Прибытие бригады скорой помощи в 2:33. Обращений за медицинской помощью не было», — рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в автосервисе на улице ММС сегодня ночью произошел взрыв газового оборудования в одной из машин. Здание СТО полностью разрушено, пострадали соседние дома — там выбиты стекла.

Местные жители в настоящее время пытаются утеплить их с помощью фанеры и прочих подручных материалов. На месте происшествия организован оперативный штаб, работают дознаватели. Устанавливаются причины произошедшего.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МЧС#Скорая помощь#Пожар#Тюменская область
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