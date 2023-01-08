Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве

По слова очевидцев, взрыв был слышен даже в центре города — на Профсоюзной.
«Живем в Матмассах, даже дом затрясся от хлопка», — сообщила Зарина Ч.
«Ехал в районе аквапарка, чуть из машины не вышел, когда бахнуло!», — написал Размик Н.
По словам местного жителя, живущего рядом с местом ЧП, взрывная волна была настолько сильной, что повредила окна и стены нескольких рядом стоящих зданий. Сильнее всего пострадали два дома — в одном из них полностью выбиты стекла, сейчас они закрыты фанерой.
«У соседа пошла трещина по стене. У меня во всем доме у окон оторвало ручки. Вообще, когда проснулся ночью от хлопка — подумал, что это у меня произошел взрыв в котельной. Как выяснилось, взрыв произошел в автосервисе. Говорят, что там газель с газовым оборудованием взорвалась», — рассказала «Нашему Городу» один из местных жителей.
По данным МЧС по Тюменской области, во время ЧП никто не пострадал. Сильные повреждения получило само здание автосервиса — оно полностью разрушено. Также взрывная волна повредила не только окна нескольких частных домов, расположенных рядом с местом ЧП, но и припаркованные автомобили. Обломки разлетелись на несколько десятков метров.
В настоящее время на месте ЧП работают МЧС, полиция, ТОСЭР, скорая помощь, Россети, оперативный штаб из представителей департамента безопасности и жизнедеятельности. Все частные вопросы жителей решаются оперативно. В 8.14 восстановлено электроснабжение, сообщили в администрации Тюмени.