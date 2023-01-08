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Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве

Сегодня, 03:28
Фото: nashgorod.ru

«Выбило окна и повредило машины»: в Тюмени взорвалось здание автосервиса

Тюменские спасатели продолжили работу на месте взрыва, произошедшем сегодня в автосервисе на улице Буровиков. ЧП произошло около трех часов ночи. В автосервисе из-за разгерметизации взорвалось газобаллонное оборудование в одном из автомобилей.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

По слова очевидцев, взрыв был слышен даже в центре города — на Профсоюзной.

«Живем в Матмассах, даже дом затрясся от хлопка», — сообщила Зарина Ч.
«Ехал в районе аквапарка, чуть из машины не вышел, когда бахнуло!», — написал Размик Н.

По словам местного жителя, живущего рядом с местом ЧП, взрывная волна была настолько сильной, что повредила окна и стены нескольких рядом стоящих зданий. Сильнее всего пострадали два дома — в одном из них полностью выбиты стекла, сейчас они закрыты фанерой.

«У соседа пошла трещина по стене. У меня во всем доме у окон оторвало ручки. Вообще, когда проснулся ночью от хлопка — подумал, что это у меня произошел взрыв в котельной. Как выяснилось, взрыв произошел в автосервисе. Говорят, что там газель с газовым оборудованием взорвалась», — рассказала «Нашему Городу» один из местных жителей.

По данным МЧС по Тюменской области, во время ЧП никто не пострадал. Сильные повреждения получило само здание автосервиса — оно полностью разрушено. Также взрывная волна повредила не только окна нескольких частных домов, расположенных рядом с местом ЧП, но и припаркованные автомобили. Обломки разлетелись на несколько десятков метров.

В настоящее время на месте ЧП работают МЧС, полиция, ТОСЭР, скорая помощь, Россети, оперативный штаб из представителей  департамента безопасности и жизнедеятельности. Все частные вопросы жителей решаются оперативно. В 8.14 восстановлено электроснабжение, сообщили в администрации Тюмени.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Автосервис#МЧС#Тюмень#Тюменская область
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