Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве

По данным МЧС по Тюменской области, во время ЧП никто не пострадал. Сильные повреждения получило само здание автосервиса — оно полностью разрушено. Также взрывная волна повредила не только окна нескольких частных домов, расположенных рядом с местом ЧП, но и припаркованные автомобили. Обломки разлетелись на несколько десятков метров.