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Скорая помощь

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Октябрь
Медики спасли тюменца, которому стало плохо на улице
Инцидент произошел в пятницу днем в центре города на улице Профсоюзной. По словам очевидцев, мужчина потерял сознание. Неравнодушные прохожие вызвали бригаду скорой помощи.
12 октября, 07:34
Август
Под окнами тюменской многоэтажки нашли труп
19 августа, 06:58
В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина. Спасти ее не удалось
Трагедия произошла в субботу, 17 августа, во второй половине дня в Заречном микрорайоне. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.
18 августа, 10:04
Болейте на здоровье. В Тюмени построят новое приемное отделение ОКБ № 2
В Тюмени будет построено новое приемное отделение областной клинической больницы № 2. Дата начала строительства пока не определена, однако необходимость в новом «приемнике» уже давно назрела. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.
15 августа, 06:47
Июль
В Тюмени на фестивале водных фонариков стало плохо девочке
Мероприятие проходило в воскресенье вечером в районе пруда Южный. По словам очевидцев, несмотря на большое скопление людей, на фестивале не было ни медиков, ни дружинников.
15 июля, 06:30
Труп нашли в Тюмени под окнами многоэтажки
Тело мужчины обнаружили сегодня утром жители дома по улице Депутатской, 110. По словам очевидцев, он выпал из окна. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.
15 июля, 05:20
Июнь
Тюменцы спасли тонущего в пруду парня
Жители Тюмени спасли 20-летнего парня, который тонул в Чистом пруду. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.
17 июня, 12:25
В Тюмени мужчина бегал по оживленной трассе, а затем залез на крышу авто
11 июня, 05:39
Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома на Муравленко выпал человек
ЧП произошло в субботу, 8 июня, в вечернее время. Из окна квартиры многоэтажки на Муравленко, 1/1, выпал человек, сообщили очевидцы в социальных сетях.
9 июня, 13:21
Апрель
Один из пострадавших в ДТП со скорой под Тюменью находится в реанимации
На трассе Екатеринбург — Тюмень сегодня «Камаз» въехал в машину скорой помощи. Водитель большегруза был пьян. От столкновения машина скорой помощи перевернулась.
25 апреля, 15:54
На трассе под Тюменью перевернулась машина скорой помощи с пациентом. ВИДЕО
«Камаз» въехал в машину скорой помощи на трассе Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
25 апреля, 13:10
Готовятся к зомби-апокалипсису. Тюменцы сообщают о необычных машинах скорой помощи
В Тюмени местные жители все чаще стали замечать необычно оборудованные машины скорой помощи. Делиться фотографиями тюменцы начали в социальных сетях. Зачем ставить на авто настолько необычные «модификации» — предположить жители города не могут.
17 апреля, 09:26
Март
В Тюменской области 6-летняя девочка получила травму головы в детсаду
В Уватском районе Тюменской области детский сад выплатит компенсацию за серьезную травму шестилетней девочки. Установлено, что воспитанница детсада упала на пол и сильно ударилась головой.
29 марта, 09:30
18-летний житель Тюмени упал в обморок на работе из-за компьютерных игр
18-летний житель Тюмени упал в обморок на работе. Причиной плохого состояния парня стало недосыпание после многочисленных ночей за компьютерными играми.
25 марта, 14:58
Тюменец спас свою жену, оказавшуюся в состоянии клинической смерти
Трагедии удалось избежать благодаря оперативной помощи родных. У 41-летней женщины остановилось сердце — находившиеся рядом супруг и ее дочь не растерялись.
19 марта, 08:39
Спасатели показали, как доставали тело водителя после ДТП на набережной Тюмени. Видео
Спасателям пришлось вырезать тело погибшего в ДТП на набережной Тюмени. Сообщается, что сотрудники МЧС совместно с пожарными применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
14 марта, 09:28
Февраль
В Тюменской области школьники на глазах у учителей избили восьмиклассника. Видео
В Тюменской области школьники толпой избили восьмиклассника. Инцидент произошел 5 февраля в селе Уктуз Бердюжского района.
9 февраля, 14:45
Январь
Тюменка провалилась в яму с кипятком. В настоящее время она находится в реанимации
Утренняя прогулка в воскресенье обернулась для 22-летней жительницы Тюмени экстренной госпитализацией в больницу. Девушка провалилась в яму с кипятком по улице 50 лет ВЛКСМ, 13. ЧП произошло около 8 часов утра 28 января.
28 января, 10:33
В Тюмени бригада скорой помощи спасла новорожденную
Тюменские медики спасли девочку, которая родилась в машине скорой помощи по пути в роддом. До медицинского учреждения врачи не доехали буквально километр.
26 января, 07:50
В здании налоговой службы Тюмени скончался мужчина
В здании Федеральной налоговой службы № 14, расположенной на улице Товарное шоссе, скончался мужчина. Трагедия произошла в четверг, 11 января.
12 января, 04:20

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