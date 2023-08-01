В июле погода в Тюмени побила 30-летний рекорд по жаре

10 июля столбики термометров показывали +34,3. До этого +32 температура воздуха +32 были зарегистрирована в 2008 году. 11 июля воздух в областной столице прогрелся до +38 — последний раз такой жаркий день наблюдался более 50 лет назад, в 1972 году. 12 июля к полудню столбики термометров поднялись до +37,5 — был побит рекорд 1993 года.