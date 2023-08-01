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Published Сегодня, 07:22

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В июле погода в Тюмени побила 30-летний рекорд по жаре

1 августа 2023, 07:22
Фото: 1MI
Самым жарким днем стало 11 июля.
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Тюмень

Второй месяц лета в этом году в Тюмени стал одним из самых жарких за последние тридцать лет. В первой и второй декадах месяца были побиты сразу три температурных рекорда.

10 июля столбики термометров показывали +34,3. До этого +32 температура воздуха +32 были зарегистрирована в 2008 году. 11 июля воздух в областной столице прогрелся до +38 — последний раз такой жаркий день наблюдался более 50 лет назад, в 1972 году. 12 июля к полудню столбики термометров поднялись до +37,5 — был побит рекорд 1993 года.

В среднем среднесуточная температура воздуха в июле в Тюмени была выше нормы на 3 градуса.

Метеорологи обещают жителям областной столице также теплый август. На следующей неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +32….+33. Также ожидаются грозы и ливневые дожди.

Сегодня в Тюмени день пройдет без осадков, днем термометры покажут +25…+26, в ночные часы +15…+17. В среду, 2 августа, вероятны дожди. Температура воздуха в этот день составит +16…+26.

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