Тысячи тюменцев пришли на концерт группы «Иванушки International»

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В областной столице прошел концерт группы «Иванушки International». На площади 400-летия Тюмени собралось несколько тысяч человек. В последний раз они были в Тюмени в июле 2022 года.
Концерт начался с задержкой в 40 минут. Всё это время всё больше людей подтягивалось к сцене.
«Издевательство над людьми, цену себе набивают, 40 мин. зрители ждут», — отметила тюменка Наталья Ж.
Исполнители начали с песни «Тучи», а продолжили «Этажами». На концерте прозвучали хиты «Тополиный пух», «Девчонка-девчоночка», «Кукла». Через час «Иванушки» спустились к зрителям, фанаты успели пожать руку кумирам, и сфотографироваться.
Некоторые тюменцы отмечают, что на этом концерте «много свободного места, в прошлом году вообще не протолкнуться было».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перекроют несколько центральных улиц на время выступления группы «Иванушки International».