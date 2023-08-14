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Тысячи тюменцев пришли на концерт группы «Иванушки International»

Тысячи тюменцев пришли на концерт группы «Иванушки International»

14 августа 2023, 17:15
Фото: Скрин видео в ВК
Они опоздали почти на 40 минут.

В областной столице прошел концерт группы «Иванушки International». На площади 400-летия Тюмени собралось несколько тысяч человек. В последний раз они были в Тюмени в июле 2022 года.

Концерт начался с задержкой в 40 минут. Всё это время всё больше людей подтягивалось к сцене.

«Издевательство над людьми, цену себе набивают, 40 мин. зрители ждут», — отметила тюменка Наталья Ж.

Исполнители начали с песни «Тучи», а продолжили «Этажами». На концерте прозвучали хиты «Тополиный пух», «Девчонка-девчоночка», «Кукла». Через час «Иванушки» спустились к зрителям, фанаты успели пожать руку кумирам, и сфотографироваться.

Некоторые тюменцы отмечают, что на этом концерте «много свободного места, в прошлом году вообще не протолкнуться было».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перекроют несколько центральных улиц на время выступления группы «Иванушки International».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Концерты
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