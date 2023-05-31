6 этажей будущего: как в ТюмГУ создается пространство нового корпуса

Напомним, в здании общей площадью более 33 тысяч кв. м, рассчитанном на одновременное пребывание 1500 человек, разместятся учебные и лекционные аудитории, компьютерные классы, столовая на 200 человек и кафе на 100 мест, актовый зал, а также подземная парковка на 138 машино-мест. Новый учебный корпус, расположенный в исторической части города, откроет свои двери для студентов в 2024 г.