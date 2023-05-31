6 этажей будущего: как в ТюмГУ создается пространство нового корпуса

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
Стартовал первый этап цикла мероприятий по соучаствующему проектированию внутреннего дизайна главного корпуса Тюменского госуниверситета. Новый корпус проектируется как открытое пространство не только для студентов и преподавателей, но и для горожан.
Мы часто говорим о том, что пришло время развивать современные образовательные пространства. Теперь стало особенно очевидно, что делать это необходимо вместе со всеми интересантами — студентами и абитуриентами, преподавателями и исследователями, представителями регионального управления и бизнеса. Только такой подход позволит учесть все запросы и ответит на все ключевые вопросы. Этим принципом мы руководствуемся при строительстве главного корпуса ТюмГУ, и именно этот подход стал основной и в разработке проекта межвузовского кампуса, — рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Для участников встречи прошли экскурсии по действующим учебно-лабораторным корпусам и строительной площадке будущего корпуса. Затем команды провели сессию соучаствующего проектирования, где поделились своими представлениями.
Заведующий Лабораторией исторической географии и регионалистики ТюмГУ Сергей Козлов рассказал о преимуществах создания нового корпуса для учебного учреждения и города.
Создание нового корпуса даст импульс развитию университета и региона в целом. Сегодня ТюмГУ — разработчик передовой национальной образовательной модели, участник федеральной программы развития «Приоритет 2030». Образование и исследования ТюмГУ привлекают творческую и активную молодежь со всей страны — это будущего нашего региона. Но рост вуза сегодня сталкивается с естественными, инфраструктурными ограничениями — действующие учебно-лабораторные корпуса просто физически не могут вместить всех желающих, что тормозит его развитие. Новый корпус станет самым большим по площади корпусом университета и вместе с планируемым межвузовским кампусом решит проблему дефицита площадей для студентов и ученых нашего региона, — поделился Сергей Козлов.
Разработчиком сессии выступила Лаборатория исторической географии и регионалистики ТюмГУ, в команде которой опытные антропологи, историки и исследователи партисипаторных инициатив. Модераторами стали студенты магистратуры «Концептуальная урбанистика».
В начале июня представителям целевых групп в расширенном составе предстоит научиться договариваться и учитывать интересы людей в пределах одного проектного поля. Наполнение коворкингов для студентов и преподавателей, внутреннего двора корпуса будут предлагать и продумывать 15 проектных команд.
Практики соучастия стали обязательным элементом национальных проектов развития. Создание сети кампусов мирового уровня является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Министерством науки и высшего образования России.
Напомним, в здании общей площадью более 33 тысяч кв. м, рассчитанном на одновременное пребывание 1500 человек, разместятся учебные и лекционные аудитории, компьютерные классы, столовая на 200 человек и кафе на 100 мест, актовый зал, а также подземная парковка на 138 машино-мест. Новый учебный корпус, расположенный в исторической части города, откроет свои двери для студентов в 2024 г.