В Тюмени на концерт «Иванушек International» могут закрыть вход

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Тюмени могут закрыть бесплатный вход на концерт группы Иванушки International, который состоится 14 августа на площади 400-летия города. Об этом сообщил глава копании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
По его словам, на такую меру организаторы могут пойти, если на мероприятие соберется более 40 тысяч человек.
«Если почувствуем, что людей явно больше вместимости площади, то вход закроем. Там реальная вместимость в районе 35 тысяч, ну 40 максимум, поэтому приходите заранее», — сообщил он в своем тг-канале.
И добавил, что тюменцев ожидает концертное выступление с фантастическим звуком. Если в прошлом году он был всего 35 киловатт, то в этом почти 150. Это примерно на уровне концертов рок-звезд в Лужниках. Звуковое оборудование будет привезено из другого региона.
Выступление известной группы начнется в понедельник в восемь часов вечера. Продолжительность мероприятия составит порядка двух часов. По словам Хусаинова, прозвучат все известные хиты — парни обещали выложиться по полной программе.
«Зачем я это делаю? Да просто хотел, чтобы был мощный праздник в День Тюменской области, все-таки 79 лет региону. Люди тут замечательные, и заслужили праздник. Кроме того, так совпало, что в этот день будет мой День рождения. Я родился и вырос на этой земле! Услышим», — отметил Ильдар Хусаинов.
Сумму, которая ушла на организацию праздника, он раскрывать не стал, лишь сообщил, что она «разумная».
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году празднование Дня Тюменской области будет проходить в течение нескольких дней. Запланированы концертные выступления, будут работать порядка 200 площадок. 20 августа запланировано выступление известной российской исполнительницы Пелагеи.