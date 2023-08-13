В Тюмени на концерт «Иванушек International» могут закрыть вход

И добавил, что тюменцев ожидает концертное выступление с фантастическим звуком. Если в прошлом году он был всего 35 киловатт, то в этом почти 150. Это примерно на уровне концертов рок-звезд в Лужниках. Звуковое оборудование будет привезено из другого региона.