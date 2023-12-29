Пропала месяц назад: в Тюмени ищут 37-летнюю женщину

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Добровольцы указали в ориентировке, что рост пропавшей — 152 сантиметра, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза карие.
Женщина была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные сапоги.
Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» писал об исчезновении 70-летнего Виктора Латышева. Волонтеры сообщили, что пенсионер найден живым.