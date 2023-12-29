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В Тюмени ищут пропавшую 37-летнюю женщину

Пропала месяц назад: в Тюмени ищут 37-летнюю женщину

29 декабря 2023, 08:51
Фото: Midjourney

В Тюмени ищут пропавшую 37-летнюю женщину

Местонахождение Юлии Кузнецовой (Архиповой) неизвестно с 29 ноября. Ее поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Добровольцы указали в ориентировке, что рост пропавшей — 152 сантиметра, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза карие.

Женщина была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные сапоги.

Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» писал об исчезновении 70-летнего Виктора Латышева. Волонтеры сообщили, что пенсионер найден живым.

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