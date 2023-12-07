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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Тюмени стоимость десятка яиц превысила 150 рублей

Золотые яйца: в Тюмени стоимость десятка превысила 150 рублей

7 декабря 2023, 06:25
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость десятка яиц превысила 150 рублей

В Тюменской области стоимость куриных яиц побила очередной рекорд — стоимость десятка яиц категории С1 в некоторых магазинах достигла 146-153 рублей.
Гипермаркет "Лента"Гипермаркет "Лента"
Гипермаркет "Лента"
Фото: nashgorod.ru

За такую цену десяток продают в Тобольске в «Пятерочке» в тюменской «Ленте». В среднем же цена за 10 штук составляет 109-140 рублей в зависимости от категории. Ячейка из 30 штук стоит от 299 до 315 рублей.

По данным Тюменьстата, средняя цена десятка яиц в целом по региону составляет 103 рубля 62 копейки. В Тюмени десяток продают, по информации ведомства, за 103 рубля 63 копейки, в Тобольске — за 101, 7 рублей, в Ишиме — за 104 рубля 98 копеек. Неделей ранее средняя цена десятка составляла около 97 рублей.

Фото: nashgorod.ru

Отметим, что в тюменском регионе цены на яйца не самые высокие. В Нижнем Новгороде были обнаружены одни из самых дорогих яиц в России — стоимость десятка достигала 300 рублей.

В целом с начала года стоимость куриных яиц возросла более чем на 30%. В Тюменской области, в частности, более чем на 40 рублей — в январе этого года 10 куриных яиц категории С1 можно было купить за 77 рублей.

«Куры оказались самыми бесстрашными существами в России, прям какими-то отмороженными. Подняли цены на яйца в 2 раза за 1,5 месяца, чем поставили некоторых борцов с обузданием роста цен в неудобную позу», — эта шутка автора тг-канала «А.Прошаков» уже стала своеобразны мемом.
Фото: Типичный Тобольск

Эксперты называют причиной роста цен на куриные яйца ослабление курса рубля, спровоцировавшее увеличение стоимости цен на запчасти для импортного оборудования вакцины, корма, упаковку и т. д. Также одной из версий подорожания является дефицит данного продукта в связи с ростом спроса на него.

Вице-премьер Виктория Абрамченко уже потребовала от Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга проанализировать изменение потребления мяса курицы и яиц за последние три года и подготовить информацию о текущих объемах производства и минимальных объемах для удовлетворения внутреннего спроса.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменское УФАС начало проверку птицефабрик региона из-за резкого взлета цен на яйца. Представители ведомства направили на предприятия запросы с требованием предоставить обоснования роста стоимости яиц.

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