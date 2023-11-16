«Некорректная информация»: Кухарук пояснил про объединение Тюмени и Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
«Относительно трансляции рядом СМИ информации о слиянии городов Тюмени и Екатеринбурга — конечно, это некорректная информация. Речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах», — написал Кухарук в своих аккаунтах соцсетей.
Высказывание тюменского градоначальника про объединение Екатеринбурга и Тюмени пришлось прокомментировать пресс-секретарю президента России. Однако Дмитрий Песков был не в курсе ситуации.