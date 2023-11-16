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«Некорректная информация»: Кухарук пояснил про объединение Тюмени и Екатеринбурга

«Некорректная информация»: Кухарук пояснил про объединение Тюмени и Екатеринбурга

16 ноября 2023, 14:53
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука
Мэр Тюмени принял участие в секции «Диалог с главами». На мероприятии был затронут вопрос запуска новой трассы «Восток», которая, по словам Руслана Кухарука, будет способствовать объединению Свердловской и Тюменской областей. Позднее он пояснил, что имел в виду только экономическое сотрудничество.
«Относительно трансляции рядом СМИ информации о слиянии городов Тюмени и Екатеринбурга — конечно, это некорректная информация. Речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах», — написал Кухарук в своих аккаунтах соцсетей.

Высказывание тюменского градоначальника про объединение Екатеринбурга и Тюмени пришлось прокомментировать пресс-секретарю президента России. Однако Дмитрий Песков был не в курсе ситуации.

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#Общество#Ирина Швецова#Руслан Кухарук
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