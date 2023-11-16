«Некорректная информация»: Кухарук пояснил про объединение Тюмени и Екатеринбурга

Мэр Тюмени принял участие в секции «Диалог с главами». На мероприятии был затронут вопрос запуска новой трассы «Восток», которая, по словам Руслана Кухарука, будет способствовать объединению Свердловской и Тюменской областей. Позднее он пояснил, что имел в виду только экономическое сотрудничество.

Сюжет Руслан Кухарук