«Полицейский турист»: Тюменская область стала шестым регионом для нового главы УМВД

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:14
Новый глава областного тюменского УМВД Александр Смирнов родился 25 сентября 1978 года в городе Орле. В 1999 году он окончил местный юридический институт МВД России, а в 2013 году — Академию управления МВД России.
Его карьера в правоохранительных органах началась с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с бандитизмом и иными опасными преступлениями УБОП при УВД родного города Орла. С 2008 по 2010 год Смирнов поднимался по карьерной лестнице в управлении уголовного розыска УВД Орловской области. В 2011 его повысили до начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Новгородской области.
После этого, в 2015 году его перевели в Республику Марий Эл на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе. Через 2 года Смирнову вновь пришлось переезжать в связи с новым назначением — на должность заместителя министра-начальника полиции МВД по Чувашской Республике.
Но уже к 2020 году Смирнов дослужившийся до звания полковника занял кресло начальника УМВД России по Чукотскому автономному округу. За время службы он был награжден государственными наградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II, I степеней.
Проблема раскрываемости преступлений в Тюменской области обозначилась достаточно давно. При бывшем руководителе УМВД по Тюменской области Леониде Коломийце уровень раскрываемости преступлений едва переваливал за 50%, в конце 2022 года он отчитывался о том, что этот показатель вырос и составил 56,6%. К тому же если суммировать все дела категории тяжких и особо тяжких преступлений с учетом преступлений прошлый лет, то в Тюменской области раскрыли всего 10,2% преступлений повышенной тяжести.
В то же время Александр Смирнов будучи главой Чуковского регионального УМВД, отчитывался о том, что в 2021 году его ведомство заняло четвёртое место в России по раскрываемости преступлений, этот показатель оказался равен 75,1%. При том в 100% раскрывались тяжкие и особо тяжкие преступлениям — в округе были раскрыты все убийства, разбойные нападения, грабежи и угоны.
В 2022 году раскрываемость составила 72,9 % — это был лучший результат в Дальневосточном федеральном округе, причем вновь были раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления.
Успехи Смирнова уже отмечал Глава МВД России Владимир Колокольцев, он выразил уверенность, в том, что организаторские способности, личная ответственность и профессионализм этого руководителя будут востребованы для выполнения более масштабных задач в новом для него регионе.
Также на время службы Смирнова приходится нашумевшее обвинение в превышении должностных полномочий председателя Думы Чукотского АО. По версии силовиков, Александр Маслов незаконно выписывал себе премии. По данным следствия, в результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 16,3 млн рублей.
Учитывая солидное прошлое силовика, тюменские сотрудники УМВД готовятся к серьезным переменам и изменениям приоритетов, ведь, как рассказал и инсайдер редакции в правоохранительных органах, вместе со Смирновым в Тюменскую область прибудут еще несколько его коллег, которые также займут высокие должности в УМВД по Тюменской области.
«Коломиеца уволили с его командой, Смирнов теперь приходит со своей. О нем много говорят, как о строгом руководителе. Ходят слухи, что работа УМВД в регионе с его приходом кардинально изменится», — говорит инсайдер.
Сейчас у нового главы много работы, начиная с дефицита кадров в полиции, заканчивая низким уровнем раскрываемости, регулярным ростом числа преступлений против половой неприкосновенности детей и ростом наркопреступлений среди подростков региона.