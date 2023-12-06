«Полицейский турист»: Тюменская область стала шестым регионом для нового главы УМВД

Проблема раскрываемости преступлений в Тюменской области обозначилась достаточно давно. При бывшем руководителе УМВД по Тюменской области Леониде Коломийце уровень раскрываемости преступлений едва переваливал за 50%, в конце 2022 года он отчитывался о том, что этот показатель вырос и составил 56,6%. К тому же если суммировать все дела категории тяжких и особо тяжких преступлений с учетом преступлений прошлый лет, то в Тюменской области раскрыли всего 10,2% преступлений повышенной тяжести.