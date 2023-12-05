В тюменской полиции сменился врио начальника

Напомним, экс-начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец подал в отставку в сентябре этого года. Все его данные были удалены с сайта ведомства. По данным инсайдеровв, причиной ухода Коломийца с должности главы УМВД стали многочисленные претензии со стороны комиссии МВД России.