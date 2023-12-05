В тюменской полиции сменился врио начальника

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Ранее кресло врио начальника, с 7 сентября 2023 года, занимал Вячеслав Шуляк. Сейчас его должность — заместитель начальника УМВД региона.
Напомним, экс-начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец подал в отставку в сентябре этого года. Все его данные были удалены с сайта ведомства. По данным инсайдеровв, причиной ухода Коломийца с должности главы УМВД стали многочисленные претензии со стороны комиссии МВД России.
Также источники сообщали, что нового начальника полиции в Тюменской области назначат до конца осени этого года — на должность претендовали несколько кандидатов (силовики из других регионов России). Однако процедура затянулась по неизвестным причинам.