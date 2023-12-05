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В УМВД по Тюменской области назначен новый врио начальника

В тюменской полиции сменился врио начальника

5 декабря 2023, 06:12
Фото: 1MI

В УМВД по Тюменской области назначен новый врио начальника

В УМВД по Тюменской области сменился временно исполняющий обязанности начальника. На должность назначен полковник полиции Булат Хайруллин, ранее занимавший должность заместителя. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
Фото: скрин с сайта УМВД по Тюменской области

Ранее кресло врио начальника, с 7 сентября 2023 года, занимал Вячеслав Шуляк. Сейчас его должность — заместитель начальника УМВД региона.

Напомним, экс-начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец подал в отставку в сентябре этого года. Все его данные были удалены с сайта ведомства. По данным инсайдеровв, причиной ухода Коломийца с должности главы УМВД стали многочисленные претензии со стороны комиссии МВД России.

Также источники сообщали, что нового начальника полиции в Тюменской области назначат до конца осени этого года — на должность претендовали несколько кандидатов (силовики из других регионов России). Однако процедура затянулась по неизвестным причинам.

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