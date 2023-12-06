«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировок

Родители тюменских школьников шокированы тем, что их детей не оставили дома из-за морозов. Хотя сейчас на улице -24°C с ветром в 4 м/с, к вечеру температура воздуха опустится до -30°C, при том ощущаться эта температура с учетом ветра будет, как -38°C, об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».