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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Тюменские родители недовольны условиями актировок для 2 смены.

«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировок

6 декабря 2023, 07:12
Фото: 1MI
Тюменские родители недовольны условиями актировок для 2 смены.

Тюменские родители недовольны условиями актировок для 2 смены

Ученики 1 смены с 1-4 класс сегодня остались дома, но вот младшим школьникам 2 смены придется идти на уроки, чем очень недовольны их родители. По прогнозу, к вечеру температура может опуститься до -38°C и детям придется возвращаться из школы по такому морозу.
Сюжет
Дети

Родители тюменских школьников шокированы тем, что их детей не оставили дома из-за морозов. Хотя сейчас на улице -24°C с ветром в 4 м/с, к вечеру температура воздуха опустится до -30°C, при том ощущаться эта температура с учетом ветра будет, как -38°C, об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

«А никто не учитывает, что вечером когда дети пойдут со школы будет ощущаться как -38°C, то есть это намного холоднее, чем утром. Актировки нужно делать с учётом и вечернего прогноза, а не только дневного. Все как всегда через одно место», — негодуют тюменские родители.

Беспокоясь за своих детей многие написали классным руководителям, что их дети в школу сегодня не придут и во многих случаях преподаватели пошли навстречу.

«У нас классный руководитель в общий чат написал, что не будет ставить пропуск занятия. И, как минимам, 5 человек из класса сегодня точно никуда не пойдут. У нас почему-то не учитывают, что не у всех школа прямо около дома и не всех вечером родители успеют забрать на машине», — говорят родители.

При том школьники Тюменской области уже жаловались на условия актировок главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

«На улице очень холодно, а актировка для школьников, в том числе, младших классов по каким-то причинам, по их словам, не применяется. Многие также не понимают, почему младшие классы сидят дома, а старшие вынуждены ходить в школу. Подростки мерзнут и боятся выходить на улицу», — сообщила Мизулина.

Но как объяснил «Нашему городу» начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолий Иванов, утвержден специальный регламент, согласно которому принимается решение об актировке.

«Дежурный департамента образования получает от гидрометцентра информацию о температуре наружного воздуха и скорости ветра. На основании этого принимается решение дежурным — об отмене или не отмене занятий. Если ситуация пограничная или предвидится понижение температуры, решение об отмене занятий принимается коллегиально», — рассказал Иванов.

Таким образом похолодание к концу занятий второй смены учитывается при объявлении актировки. Но сейчас, по данным Гидрометцентра России, который и является источником информации для сотрудников городской администрации, к 20:00 прогнозируется лишь -22,4°C, что не соответствует условиям объявления актировки.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что аномальные холода накроют Тюменскую область в конце недели, температура воздуха может опуститься ниже -35°C уже к завтрашнему дню.

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