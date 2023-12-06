«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировок

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Родители тюменских школьников шокированы тем, что их детей не оставили дома из-за морозов. Хотя сейчас на улице -24°C с ветром в 4 м/с, к вечеру температура воздуха опустится до -30°C, при том ощущаться эта температура с учетом ветра будет, как -38°C, об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».
«А никто не учитывает, что вечером когда дети пойдут со школы будет ощущаться как -38°C, то есть это намного холоднее, чем утром. Актировки нужно делать с учётом и вечернего прогноза, а не только дневного. Все как всегда через одно место», — негодуют тюменские родители.
Беспокоясь за своих детей многие написали классным руководителям, что их дети в школу сегодня не придут и во многих случаях преподаватели пошли навстречу.
«У нас классный руководитель в общий чат написал, что не будет ставить пропуск занятия. И, как минимам, 5 человек из класса сегодня точно никуда не пойдут. У нас почему-то не учитывают, что не у всех школа прямо около дома и не всех вечером родители успеют забрать на машине», — говорят родители.
При том школьники Тюменской области уже жаловались на условия актировок главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
«На улице очень холодно, а актировка для школьников, в том числе, младших классов по каким-то причинам, по их словам, не применяется. Многие также не понимают, почему младшие классы сидят дома, а старшие вынуждены ходить в школу. Подростки мерзнут и боятся выходить на улицу», — сообщила Мизулина.
Но как объяснил «Нашему городу» начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолий Иванов, утвержден специальный регламент, согласно которому принимается решение об актировке.
«Дежурный департамента образования получает от гидрометцентра информацию о температуре наружного воздуха и скорости ветра. На основании этого принимается решение дежурным — об отмене или не отмене занятий. Если ситуация пограничная или предвидится понижение температуры, решение об отмене занятий принимается коллегиально», — рассказал Иванов.
Таким образом похолодание к концу занятий второй смены учитывается при объявлении актировки. Но сейчас, по данным Гидрометцентра России, который и является источником информации для сотрудников городской администрации, к 20:00 прогнозируется лишь -22,4°C, что не соответствует условиям объявления актировки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что аномальные холода накроют Тюменскую область в конце недели, температура воздуха может опуститься ниже -35°C уже к завтрашнему дню.